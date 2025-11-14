< sekcia Šport
Podľa Kentoša nebol výkon SR ideálny, potešili ho striedajúci
Slovenskí futbalisti do 21 rokov splnili úlohu favorita a víťazstvom nad Kazachstanom 2:1 sa priblížili k postupu na ME 2027.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 14. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov splnili úlohu favorita a víťazstvom nad Kazachstanom 2:1 sa priblížili k postupu na ME 2027. Trénera Jaroslava Kentoša potešili striedajúci hráči, ktorí sa v druhom polčase podieľali na obrate z 0:1 na 2:1. Zároveň však priznal, že výkon tímu nebol ideálny.
Slováci prehrávali od 11. minúty 0:1, keď nedokázali dostať loptu zo šestnástky. „Tú loptu sme mali skôr odkopnúť, zbytočne sme sa s ňou hrali. Potom sa to odrazilo ku mne, chcel som to odkopnúť, no trafil som hráča. Takéto situácie musíme lepšie riešiť,“ povedal kapitán slovenského tímu Jakub Jakubko. Domáci reprezentanti mali v prvom polčase viac z hry, hneď v úvode nastrelili žrď, no nedokázali skórovať. Podarilo sa im to až po zmene strán, keď prešovskú Tatran Futbal arénu dvakrát potešil striedajúci Adrián Fiala. „Počas prestávky sme si niečo povedali a aj tréneri nás upozornili na situácie, ktoré máme riešiť lepšie. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Boli sme akoby iné mužstvo. Aj diváci nám pomohli a sme radi, že sme to zvládli,“ poznamenal Jakubko.
S príspevkom Fialu, ale aj stredopoliara Vincenta Chylu bol spokojný aj tréner Kentoš: „Je to už asi tretí zápas, v ktorom hráči z lavičky správne naskočili do zápasu a oživili hru. Som za to veľmi rád.“ Slováci viedli od 60. minúty 2:1 a hoci sa upokojili, naďalej museli čeliť hrozbe súpera. Kazachovia sa nevzdali, do obrany domáceho mužstva podnikli viacero výpadov, no neskórovali. „Bolo to o hlavách, aby sme sa nesplašili v snahe streliť silou-mocou ďalší gól. Oni nás potom zatlačili, my sme trochu strácali sily, ale skúsene sme si to postrážili. Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo,“ poznamenal Jakubko.
Tréneri SR pred zápasom upozorňovali na silné stránky súpera. „Očakával som ťažký zápas. Hráči Kazachstanu boli namotivovaní po zmene trénera, ich tím trochu zmenil systém. Som rád, že sme to zvládli. Sme na seba nároční a vieme, že náš výkon nebol ideálny. Na druhej strane treba pochváliť aj Kazachstan, ktorý podal dobrý výkon. Teraz máme päť dní na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zápas s Anglickom,“ povedal Kentoš.
Strelec oboch slovenských gólov Fiala nadviazal na predošlý domáci zápas SR, v ktorom sa gólovom podieľal na víťazstve nad Moldavskom 2:0. Tentoraz strelil oba góly svojho tímu a po piatich zápasoch kvalifikácie má na konte tri presné zásahy. Najviac ho však tešilo samotné víťazstvo, po ktorom majú Slováci štvorbodový náskok na Angličanov. „Vedeli sme, že Kazachstan nebude ľahký súper a to sa aj potvrdilo. Chvalabohu sa nám podarilo otočiť skóre,“ konštatoval Fiala. Slovenský tím nastúpi na ďalší zápas v utorok 18. novembra proti Anglicku. Favorit skupiny zatiaľ odohral iba tri zápasy, vo všetkých však bodoval naplno a neinkasoval.
1. SLOVENSKO 5 4 1 0 12:5 13
2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9
3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7
4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3
5. Kazachstan 4 1 0 3 2:5 3
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
Slováci prehrávali od 11. minúty 0:1, keď nedokázali dostať loptu zo šestnástky. „Tú loptu sme mali skôr odkopnúť, zbytočne sme sa s ňou hrali. Potom sa to odrazilo ku mne, chcel som to odkopnúť, no trafil som hráča. Takéto situácie musíme lepšie riešiť,“ povedal kapitán slovenského tímu Jakub Jakubko. Domáci reprezentanti mali v prvom polčase viac z hry, hneď v úvode nastrelili žrď, no nedokázali skórovať. Podarilo sa im to až po zmene strán, keď prešovskú Tatran Futbal arénu dvakrát potešil striedajúci Adrián Fiala. „Počas prestávky sme si niečo povedali a aj tréneri nás upozornili na situácie, ktoré máme riešiť lepšie. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre. Boli sme akoby iné mužstvo. Aj diváci nám pomohli a sme radi, že sme to zvládli,“ poznamenal Jakubko.
S príspevkom Fialu, ale aj stredopoliara Vincenta Chylu bol spokojný aj tréner Kentoš: „Je to už asi tretí zápas, v ktorom hráči z lavičky správne naskočili do zápasu a oživili hru. Som za to veľmi rád.“ Slováci viedli od 60. minúty 2:1 a hoci sa upokojili, naďalej museli čeliť hrozbe súpera. Kazachovia sa nevzdali, do obrany domáceho mužstva podnikli viacero výpadov, no neskórovali. „Bolo to o hlavách, aby sme sa nesplašili v snahe streliť silou-mocou ďalší gól. Oni nás potom zatlačili, my sme trochu strácali sily, ale skúsene sme si to postrážili. Myslím si, že je to zaslúžené víťazstvo,“ poznamenal Jakubko.
Tréneri SR pred zápasom upozorňovali na silné stránky súpera. „Očakával som ťažký zápas. Hráči Kazachstanu boli namotivovaní po zmene trénera, ich tím trochu zmenil systém. Som rád, že sme to zvládli. Sme na seba nároční a vieme, že náš výkon nebol ideálny. Na druhej strane treba pochváliť aj Kazachstan, ktorý podal dobrý výkon. Teraz máme päť dní na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zápas s Anglickom,“ povedal Kentoš.
Strelec oboch slovenských gólov Fiala nadviazal na predošlý domáci zápas SR, v ktorom sa gólovom podieľal na víťazstve nad Moldavskom 2:0. Tentoraz strelil oba góly svojho tímu a po piatich zápasoch kvalifikácie má na konte tri presné zásahy. Najviac ho však tešilo samotné víťazstvo, po ktorom majú Slováci štvorbodový náskok na Angličanov. „Vedeli sme, že Kazachstan nebude ľahký súper a to sa aj potvrdilo. Chvalabohu sa nám podarilo otočiť skóre,“ konštatoval Fiala. Slovenský tím nastúpi na ďalší zápas v utorok 18. novembra proti Anglicku. Favorit skupiny zatiaľ odohral iba tri zápasy, vo všetkých však bodoval naplno a neinkasoval.
1. SLOVENSKO 5 4 1 0 12:5 13
2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9
3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7
4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3
5. Kazachstan 4 1 0 3 2:5 3
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR