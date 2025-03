Podľa Komisie rozhodcov SZĽH arbitri rozhodli pri Cracknellovi správne

Bratislava 18. marca (TASR) - Podľa komisie rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) arbitri rozhodli pri treste Adama Cracknella v prvom štvrťfinále play off Tipos extraligy správne. Útočník Popradu dostal po faule kolenom na Huga Kováča z Nitry trest do konca stretnutia a Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) v pondelok uložil kapitánovi "kamzíkov" dvojzápasový dištanc. Úradujúci majster vyhral duel 6:3 a ujal sa vedenia v sérii 1:0.



"Komisia rozhodcov SZĽH považuje rozhodnutie arbitrov v zápase za správne. Cracknell podľa jej názoru zasiahol súpera kolenom priamo do spodnej časti tela bez akéhokoľvek kontaktu ramenami a podotýka, že podobné nebezpečné zákroky sú v súčasnom medzinárodnom hokeji prísne trestané. Aj keby mal Cracknell stret ramenom so súperom, ten by bol nevýznamný, pretože ťažiskový stret prišiel kolenom do spodnej časti tela," uvádza sa v stanovisku na hockeyslovakia.sk.



KR SZĽH na porovnanie ponúka faul fínskeho reprezentanta na Luku Radivojeviča vo štvrťfinále tohtoročných MS juniorov v Kanade, po ktorom nasledoval rovnaký trest od rozhodcov. Vtedy bol Radivojevič taktiež zasiahnutý aj ramenom, no práve stret s kolenom súpera mu spôsobil zranenie. Oba zákroky mali viaceré spoločné prvky. Prichádzali spredu, napádaný hráč videl súpera, napádajúci hráč mal snahu zasiahnuť súpera ramenom, ale napokon ho zasiahol kolenom do spodnej časti tela, a oba zákroky mali za následok to, že napadnutý hráč zápas nedohral.



Podľa SPH DK SZĽH Cracknell bezohľadne ohrozil protihráča tak, že mu nastavil svoje koleno, aby s ním vyvolal kontakt. Tým sa dopustil porušenia čl. 25 bodu 25.1 podbodu 25.1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH.



Komisia rozhodcov zároveň považuje za dôležité dodať, že posudzovanie zákroku v dĺžke približne 13 minút bolo spôsobené najskôr nefunkčným spojením medzi boxom časomeračov a videorozhodcom na zimnom štadióne v Nitre. Následne aj sekaním obrazu na tabletoch, resp. výpadkom Wi-Fi spojenia. Nezrovnalosti počas trestania ostatných hráčov po udelení trestu Cracknellovi si KR SZĽH preberie so všetkými štyrmi rozhodcami. Píše sa na oficálnej stránke SZĽH.



Popradčania skôr počas utorka informovali, že nesúhlasia s dodatočným potrestaním 39-ročného Kanaďana. "Kamzíci" cítili krivdu a nepáčil sa im kľúčový verdikt duelu. "Včerajší výkon rozhodcov považujeme za hrubé ovplyvnenie priebehu zápasu, zmarenie našej snahy o vyrovnanie duelu, čo môže mať následne vplyv na priebeh celej série," uviedol popradský klub vo svojom oficiálnom stanovisku. V ňom sa ďalej uvádza: "Adam Cracknell si za svoje pôsobenie v extralige získal povesť slušného a férového hráča. V žiadnom prípade by nikdy bezohľadne niekoho úmyselne neohrozil, ako bolo popísané v rozhodnutí Senátu o dodatočnom potrestaní hráča. Všetky naše fakty budú popísané v odvolaní voči trestu, v ktorom budeme požadovať aj odloženie zastavenia činnosti do definitívneho verdiktu. Nemohlo sa jednať o faul kolenom, ak bolo z videa jasne preukázané, že prvotný kontakt bol rameno na rameno. Adam mal nohy pri sebe, nevystrčil koleno do hráča. Ak náhodou došlo ku kontaktu, bol to sekundárny kontakt na základe primárneho. Nedá sa hovoriť ani o napadnutí, pretože Adam nevyvinul neprimeranú silu, neohrozil hráča, dal mu tzv. strom. V inej lige by išlo o hit sezóny."