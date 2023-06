Podľa L'Équipe sa stane Nagelsmann novým trénerom Paríža Saint-Germain

Paríž 4. júna (TASR) - Podľa francúzskeho denník L'Équipe nahradí nemecký futbalový tréner Julian Nagelsmann terajšieho kouča Christopha Galtiera na lavičke Paríža Saint-Germain. Renomované periodikum v nedeľu informovalo aj o tom, že asistentom tridsaťpäťročného Nemca by sa mohol stať Francúz Thierry Henry.



Dohoda oboch strán by mala byť podľa L'Équipe spečatená v blízkej dobe. Nagelsmann je bez klubu od konca marca, keď opustil po takmer dvoch rokoch Bayern Mníchov. Galtier získal s PSG jedenásty ligový titul, klub však nenaplnil hlavný cieľ, ktorým bol triumf v Lige majstrov. Parížania vypadli už v osemfinále LM práve s Bayernom, ktorý v tej dobe trénoval Nagelsmann.



V uplynulých hodinách oznámil svoj koniec v Parku princov aj úradujúci svetový šampión Lionel Messi. Naopak, do tímu pribudne od leta slovenský reprezentant Milan Škriniar z Interu Miláno.