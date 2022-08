Podľa Lewandovského nepotrebuje Bayern Mníchov

Mníchov 8. augusta (TASR) - Podľa bývalého útočníka Bayernu Mníchov Roberta Lewandowského nepotrebuje nemecký futbalový majster klasického hrotového útočníka. Po svojom nedávnom odchode do FC Barcelona považuje ofenzívu Bavorov za variabilnejšiu s väčším priestorom pre gólovú produkciu iných hráčov.



"Nepochybujem, že budú strieľať góly aj bezo mňa. Som si istý, že viacerí hráči strelia viac gólov než v predchádzajúcich sezónach," uviedol Lewandowski pre televíziu Sport1.



Slová poľského kanoniera potvrdzujú aj nedávne výsledky Bayernu. Bundesligu odštartoval víťazstvom na ihrisku Frankfurtu 6:1, na ktorom sa podieľalo päť strelcov. Predtým strelil v nemeckom Superpohári päť gólov Lipsku (5:3). Na hladkom vstupe do ligového ročníka sa dvoma gólmi podieľal 19-ročný Jamal Musial. "Je to špeciálny talent, rovnako ako sú Pedri, Gavi alebo Ansu Fati v Barcelone. Je pôsobivé, aký je rýchly, ako dozrel a ako sa prispôsobil úrovni v Bayerne. Vidieť, že na sebe neustále pracuje a že sa chce učiť. Čaká ho skvelá budúcnosť," predpovedal Lewandowski, ktorý vyjadril aj svoj tip na najlepšieho strelca súťaže.



Menoval Sebastiena Hallera, ktorému však krátko po príchode do Borussie Dortmund diagnostikovali zhubný nádor na semenníkoch a ktorý bude pauzovať niekoľko mesiacov. "Bol by môj hlavný kandidát na najlepšieho strelca ligy. Jeho choroba je veľmi nepríjemná, ale verím, že ho čoskoro uvidíme späť na ihrisku," povedal päťnásobný najlepší strelec Bundesligy.