Podľa Majoroša ukázal Žofčák genialitu: Upokojil našu hru

Michalovce 28. júna (TASR) - Zápas dvoch rozdielnych polčasov priniesol duel Michaloviec a Trnavy v 3. kole skupiny o titul vo futbalovej Fortuna lige (2:2). Domáci po prvom dejstve prehrávali o dva góly, no na druhý polčas vybehli ako vymenení, pričom ich stíhaciu jazdu režíroval striedajúci Igor Žofčák. "Jeho skúsenosti nám pomohli. Nohu má 'vykopanú', pomohol nám krásnym zásahom z priameho kopu, aj gólovou prihrávkou," pochválil spoluhráča obranca Jakub Grič.



Michalovčania v prvom polčase herne aj výsledkovo zaostávali. Tréner Jozef Majoroš pri tvorbe základnej jedenástky improvizoval a vynechal viacerých hráčov, ktorí nemajú zmluvu pre nasledujúci ročník. "V prvom polčase chýbala lepšia spolupráca celého mužstva. Ale druhý už bol taký, aký sme si predstavovali," poznamenal Majoroš. V základnej zostave domácich bola iba trojica slovenských futbalistov, Matúš Vojtko, Jakub Grič a Martin Kolesár sa zoradili v defenzívnej línii. Grič si v zápase vyskúšal kapitánsku pásku: "Je jedno, kto je kapitán, najdôležitejší je výkon tímu. V zápase sme mali viac šancí než súper a myslím si, že aspoň o jeden gól sme mohli vyhrať. Po prvom polčase sme si povedali, čo robíme zle a čo treba zlepšiť. To sme aj spravili a rýchlo z toho boli dva góly."



Tréner Majoroš poslal do druhého polčasu na ihrisko Dimitriosa Popovica a Igora Žofčáka a dvojité striedanie prinieslo okamžite výsledok. Najmä Žofčák oživil hru domácich, rýchlo sa dostal do sľubnej šance a v 51. minúte asistoval pri góle Konstantinidisa. O dve minúty neskôr efektným gólom z priameho kopu vyrovnal na napokon konečných 2:2. "Príchodom Igora sa naša hra upokojila. Ukázal svoju genialitu pri oboch góloch. Toto je to, čo mnohým hráčom chýba - rozhodnosť, predfinálna alebo finálna prihrávka," zložil Žofčákovi poklonu aj tréner Majoroš. Zhodnotenia zápasu či rozhodujúcich momentov z pohľadu kľúčového muža duelu sa však žurnalisti nedočkali. Ani pozícia striedajúceho žolíka či nádherný priamy kop Žofčáka neobmäkčili upustiť z rozhodnutia neposkytovať pozápasové rozhovory.