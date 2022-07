Podľa Modriča by mal dostať Benzema Zlatú loptu za rok 2022

Záhreb 2. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Luka Modrič vyslovil názor, že Zlatú loptu by mal v roku 2022 dostať jeho spoluhráč z Realu Madrid Karim Benzema. Tridsaťšesťročný stredopoliar uviedol, že Benzema je jeden z najlepších futbalistov, s ktorými kedy hral.



Modriča citoval portál sportske.jutarnji.hr: "Benzema je Benzema. Desať vlastností v jednom tele, je to synergia talentu a sily, kreativity a skúseností. Jeden z najlepších futbalistov, s ktorými som kedy hral. Samozrejme, zaslúžil by si Zlatú loptu, pretože mal skvelú sezónu. Ale Karim je pre mňa už dávno zlatá lopta. Už na prvom spoločnom tréningu som si uvedomil, že sa s ním rád stýkam. Keď som ho lepšie spoznal, stal sa pre mňa ešte milší. V každej spoločnosti je doma, je dobrosrdečný a som rád, že teraz mohol naplno realizovať svoj potenciál. Všetko, čo sa mu v minulej sezóne podarilo, si už dávno zaslúžil. Nevzdal sa, veril v seba a kritikom odpovedal talentom, tvrdou prácou a bojom. A týchto kritikov umlčal a zmenil ich na svojich fanúšikov."