Podľa Moriho by sa OH v Tokiu mali konať medzi júnom a septembrom

Tokio 28. marca (TASR) - Podľa organizačného výboru by sa olympijské hry v Tokiu mali uskutočniť medzi júnom a septembrom budúceho roka. Jeho predseda Joširo Mori spochybnil možnosť, že by sa odložené podujatie konalo v jarných mesiacoch.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodol v utorok 24. marca spoločne s japonskými organizátormi o presunutí OH pre pandémiu nového koronavírusu. Pôvodný termín bol od 24. júla do 9. augusta 2020. "Myslím si, že by sme sa mali zamerať na obdobie od júna do septembra. Dúfam, že k nejakým rozhodnutiam dospejeme už na budúci týždeň," citovala Moriho agentúra TASS.



Predstavitelia MOV na piatkovej videokonferencii so zástupcami národných olympijských výborov informovali, že nový termín OH by mal byť známy do štyroch týždňov.