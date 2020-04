Japonci majú zaplatiť časť nákladov súvisiacich s preložením hier

Tokio 21. apríla (TASR) - Japonská vláda sa bude podieľať na zvýšených nákladoch súvisiacich s preložením olympiády v Tokiu na budúci rok. Informoval o tom v pondelok Medzinárodný olympijský výbor (MOV), podľa ktorého si výdaje podelia v dohodnutom pomere spoločne s mestom.



Prvotné odhady hovoria, že odklad hier bude stáť minimálne tri miliardy dolárov, no celková čiastka môže prerásť šesť miliárd. "Japonský predseda vlády Šinzo Abe súhlasil s pokrytím časti nákladov podľa existujúcej dohody. MOV tiež zaplatí svoju časť, v súčasnosti rátame so stovkami miliónov dolárov," citovala zo stanoviska MOV agentúra DPA.



Podľa japonských médií však neexistuje písomný záväzok tamojšej vlády. Hovorca Abeho kabinetu Jošihide Suga uviedol, že pri poslednom rozhovore medzi koordinátorom MOV Johnom Coatesom a guvernérkou Tokia Juriko Kojkeovou nebola reč o peniazoch. "Presun takého mamutieho podujatia vyžaduje ústupky a kompromisy, ale sme si istí, že spoločne sa nám podarí zorganizovať úžasné podujatie," dodal MOV.



Olympiáda v Tokiu sa po presunutí uskutoční od 23. júla do 8. augusta 2021. Japonský odborník na infekčné ochorenia Kentaro Iwata však upozornil, že ani tento termín nie je istý, ak sa nepodarí dostať koronavírus pod kontrolu na celom svete. V utorok ráno hlásili v 210 krajinách takmer 2,5 milióna nakazených a 170.470 mŕtvych. V Japonsku potvrdili vyše 11-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 263 úmrtí.