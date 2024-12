Podľa olympijského výboru sú finančné odmeny na OH nespravodlivé

Lausanne 3. decembra 2024 (AFP) - Podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sú finančné odmeny na olympijských hrách nespravodlivé a v Paríži sa ukázalo, že zvýhodňujú malý počet elitných športovcov na úkor ostatných.



Súčasný prezident Svetovej Atletiky (WA) Sebastian Coe pred OH v Paríži sľúbil pre každého víťaza v atletike odmenu vo výške 47.000 eur, čo bol krok, ktorý porušil tabu a vyvolal veľmi zmiešané reakcie. Žiadna iná športová federácia nevypláca finančné odmeny na OH. Coe spolu s ďalšími šiestimi uchádzačmi kandiduje na post prezidenta MOV, ktorý uplynulých 10 rokov zastával Thomas Bach. Sedemdesiatročný Nemec už oznámil, že po uplynutí svojho druhého funkčného obdobia v roku 2025 odstúpi.



Hovorca MOV Mark Adams uviedol, že výkonný výbor olympijského výboru v utorok, v prvý deň svojho zasadnutia v Lausanne, diskutoval o téme rozdelenia "prize money". "V tejto téme panovala veľká zhoda. Bola to otázka princípu, efektívnosti a rozdelenia v rámci olympijského hnutia. Najväčším argumentom je spravodlivosť.“ Podľa jeho slov mohli športovcov motivovať finančnými odmenami skôr národné olympijské výbory než medzinárodné federácie, pričom citoval vlastnú skúsenosť Bacha s nemeckým národným olympijským výborom po získaní zlata v tímovom šerme v Montreale v roku 1976.



Adams dodal, že štúdie o parížskych hrách ukázali, že z peňažných cien "by v drvivej väčšine profitovala veľmi malá skupina elitných športovcov na úkor ostatných". Informovala o tom agentúra AFP.