Juventus Turín má údajne záujem o Messiho

Turín 29. augusta (TASR) - Taliansky futbalový majster Juventus Turín chce údajne vstúpiť do boja o Lionela Messiho. Podľa francúzskeho periodika L'Equipe by vedenie "starej dámy" chcelo spojiť argentínskeho útočníka s jeho portugalským rivalom Cristianom Ronaldom.



"Na športovom poli sú rivali, ale rešpektujú sa a vážia si jeden druhého. Spoločne by mohli utvoriť tandem, ktorý dobyje Ligu majstrov," citovala agentúra DPA francúzske noviny. Messi informoval vedenie Barcelony o túžbe odísť po semifinálovom debakli v LM od Bayernu Mníchov, zatiaľ sa najviac skloňuje jeho prestup do Manchestru City, kde by sa opäť stretol s trénerom Pepom Guardiolom.



Záujemcovia o jeho služby to však zrejme nebudú mať také jednoduché. Magazín Mundo Deportivo uviedol, že Barcelona sa svojho klenotu nevzdá bez adekvátnej protihodnoty a už vôbec nie zadarmo. Messi má zmluvu ešte na jeden rok, hoci argumentuje, že vďaka opcii môže odísť už teraz a bez poplatku. Klub tvrdí, že klauzulu si mal uplatniť do 10. júna.