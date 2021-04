Podľa poslankyne Jensenovej by malo Nemecko bojkotovať ZOH v Pekingu

Berlín 18. apríla (TASR) - Poslankyňa Nemeckého spolkového snemu Gyde Jensenová vyzvala na bojkot zimných olympijských hier 2022 v Pekingu. Nepáči sa jej porušovanie ľudských práv ujgurskej menšiny.



"Každý, kto ignoruje najzávažnejšie porušovanie ľudských práva, napríklad také, aké sa deje v regióne Sin-ťiang, vlastne vyslovuje politický postoj. Ak by nemeckí lídri spravili komunistickej strane láskavosť a podporovali ich propagandu, bolo by to zlé znamenie," citovala Jensenovú agentúra DPA.



Experti na ľudské práva obviňujú čínsky režim z umiestňovania Ujgurov do internačných táborov a využívaním ich na nútenú prácu, podľa ich odhadov od roku 2017 takto skončilo milión ľudí. Čína obvinenia odmieta. Jensneová vyzvala Nemecký olympijský výbor na informovanie športovcov o tamojšej situácii.



Myšlienku bojkotu Nemecka spochybnila predsedníčka športového výboru Dagmar Fretagová: "Podľa mňa by to malo zmysel iba vtedy, ak by sa pridal väčší počet krajín."