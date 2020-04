Prezident Gabonskej federácie chce, aby Aubameyang opustil Arsenal

Londýn 11. apríla (TASR) - Útočník Pierre-Emerick Aubameyang by mal z Arsenalu Londýn prestúpiť do klubu s väčšími ambíciami. Pre stanicu ESPN to povedal prezident futbalovej federácie Gabonu Pierre Mongengi.



Tridsaťročný gabonský zakončovateľ v tejto sezóne odohral v Premier League 26 zápasov a zaznamenal 17 gólov. "Nechcem tvrdiť, že Arsenal nie je ambiciózny, ale nemá také ambície ako niektoré iné kluby. Ak bude mať Pierre-Emerick šancu odísť do lepšieho, určite by tak mal urobiť," povedal Mongengi a dodal: "Na individuálnej úrovni je jedným z najlepších hráčov na svete. Radím mu, aby pokračoval v práci s cieľom upútať pozornosť najsilnejších tímov. Aubameyang je svetový futbalista, ale futbal je kolektívny šport. V Arsenale nič nevyhral, takže ide o zlyhanie tímu."