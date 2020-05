Podľa prezidenta La Ligy nepredstavuje trénovanie riziko

Barcelona 6. mája (TASR) - Prezident španielskej futbalovej ligy Javier Tebas si nemyslí, že by pripravovaný reštart súťaže predstavoval zdravotné riziko pre hráčov. Klubom La Ligy odkázal, že môžu bez obáv pokračovať v tréningovom procese.



"Väčšie riziko predstavuje nákup v lekárni, ako tréning na ihrisku. Robíme všetko pre to, aby bolo z hygienického hľadiska všetko v poriadku a mali sme situáciu pod kontrolou. Na druhej strane rozumiem obavám, ale myslím si, že sú zbytočné," uviedol Tebas podľa agentúry DPA.



V niektorých kluboch sa obávajú druhej vlny ochorenia, ktorú by mohol odštartovať práve futbal. "Bojíme sa, že začneme s aktivitou, pri ktorej nebudeme schopní splniť prvé odporúčanie zdravotníckych odborníkov - udržovať odporúčanú vzdialenosť od ostatných. Obávame sa, že by sme sa mohli nakaziť a nakaziť členov našich rodín," píše sa v stanovisku, ktoré zverejnili futbalisti a tréneri mužstva SD Eibar.



V Španielsku plánujú obnoviť súťaže v júni, no bez divákov. Všetci hráči, tréneri a zamestnanci klubov musia absolvovať testy pred štartom tréningov a pravidelne aj potom.



V Španielsku evidovali v stredu o 11.00 SELČ celkovo vyše 250.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo viac ako 25.000 ľudí. Celosvetovo je v 212 krajinách/územiach potvrdených vyše 3,7 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom, podľahlo mu vyše 258.000 osôb.