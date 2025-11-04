Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podľa prieskumu si väčšina Nemcov želá v krajine olympijské hry

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa prieskumu je 72 percent Nemcov za usporiadanie podujatia a 22 percent je proti.

Autor TASR
Berlín 4. novembra (TASR) - Väčšina obyvateľov Nemecka si želá organizáciu letných olympijských hier v ich krajine. Ukázal to prieskum inštitútu Forsa, podľa ktorého oslovení preferujú Mníchov ako hlavné dejisko hier. V Mníchove sa už OH konali v roku 1972, v Berlíne sa uskutočnili v roku 1936.

Podľa prieskumu je 72 percent Nemcov za usporiadanie podujatia a 22 percent je proti. Nevyjadrilo sa šesť percent opýtaných. Nemecko má v pláne kandidatúru na letnú olympiádu v niektorom z rokov 2036, 2040 alebo 2044. Okrem Mníchova, ktorý v prieskume podporilo 39 percent opýtaných, pripadajú do úvahy ako dejisko aj Berlín, Hamburg a región Porýnie-Porúrie. Rozhodnutie o kandidatúre a presnom roku sa očakáva na jeseň 2026.

V októbri sa v Mníchove konalo referendum o kandidatúre mesta, ktoré uspelo dvojtretinovou väčšinou. Nedávno sa objavili aj výsledky prieskumu agentúry YouGov, ktorý hovoril iba o 48-percentnej podpore obyvateľov Nemecka v súvislosti s organizáciou OH.
