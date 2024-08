Podľa prieskumu SZĽH je 52% klubov za účasť hráčov KHL v reprezentácii

Bratislava 2. augusta (TASR) - Podľa prieskumu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) je 52 percent slovenských klubov za účasť hráčov KHL v reprezentácii SR. Inicioval ho zástupca HKM Zvolen Dušan Mráz na aprílovom zasadnutí Kongresu SZĽH. Zväz informoval o výsledkoch prieskumu v oficiálnom stanovisku.



"Kluby slovenského hokejového hnutia mohli na základe návrhu zástupcu HKM Zvolen Dušana Mráza z aprílového zasadnutia Kongresu SZĽH v uplynulých týždňoch vyjadriť svoj názor na účasť hráčov s platným kontraktom v KHL v slovenskej reprezentácii. Do názorového prieskumu boli zahrnuté všetky kluby, ktoré mali právo hlasovať na Kongrese SZĽH. Z tých, ktoré zahlasovali, bolo za účasť hráčov KHL v reprezentácii 52 percent, proti účasti hráčov KHL v reprezentácii bolo 38 percent klubov, pričom 10 percent klubov sa zdržalo. Hokejové hnutie sa v názorovom prieskume teda prikláňa k verzii, že reprezentácia by mala byť na jednotlivých turnajoch v čo najsilnejšom možnom zložení bez ohľadu na klubovú príslušnosť hráčov. Tréneri národného mužstva tak budú mať pri nominácii na medzinárodné turnaje voľnú ruku a bude na jednotlivých hráčoch, či nomináciu do reprezentácie príjmu. Nominácia hráčov a realizačného tímu na augustový finálový turnaj olympijskej kvalifikácie bude známa v najbližších týždňoch," uviedol SZĽH.



Najbližšou akciou slovenskej hokejovej reprezentácie bude turnaj o postup na zimné olympijské hry 2026, ktorý sa uskutoční od 29. augusta do 1. septembra v Bratislave. Slováci sa na ňom stretnú s tímami Rakúska, Maďarska a Kazachstanu.