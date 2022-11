Podľa Queiroza sa hráči Iránu budú môcť na MS vyjadrovať slobodne

Doha 16. novembra (TASR) - Futbalisti Iránu sa budú môcť počas MS v Katare vyjadrovať slobodne na akúkoľvek tému. Krátko pred štartom šampionátu to vyhlásil ich tréner Carlos Queiroz. Irán je dejiskom masových protivládnych protestov od 16. septembra, keď zomrela 22-ročná Kurdka Mahsa Amíníová. Tri dni predtým ju zadržala mravnostná polícia za porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.



Podľa agentúry AFP budú hráči Iránu v Katare prísne sledovaní v súvislosti s možnou podporou demonštrantov. "Každý má právo vyjadriť sa," reagoval Queiroz. "Je vylúčené myslieť si, že reprezentácia Iránu sa zaoberá akýmikoľvek podobnými problémami. Hráči majú na mysli len jednu vec, a to bojovať o svoj sen postúpiť zo základnej skupiny," povedal kouč národného tímu. Podľa neho si hráči veľmi dobre uvedomujú význam futbalu pre svoju krajinu. "Ak dokážeme splniť náš cieľ, nebudeme len súčasť histórie, ale zároveň aj národní hrdinovia. Dosiahli by sme niečo, čo sa našim predchodcom nikdy nepodarilo," dodal Queiroz. Irán sa v základnej skupine MS stretne s Anglickom, USA a Walesom.