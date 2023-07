Podľa Ronalda je Saudská liga lepšia ako MLS a predstihne aj európske

Rijád 18. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si myslí, že najvyššia súťaž v Saudskej Arábii je lepšia ako liga v USA, kam odišiel hrať jeho dlhoročný rival Lionel Messi. Hráč tímu Al Nassr zároveň vyhlásil, že sa už neplánuje vrátiť do Európy, kde podľa neho futbal upadá.



Tridsaťosemročný Portugalčan odišiel do Saudskej Arábie v januári, aby ho v letnom prestupovom období nasledovali ďalší poprední hráči ako Karim Benzema, Marcelo Brozovic, N'Golo Kante, či Roberto Firmino. "Otvoril som dvere do Saudskej ligy a teraz tam chcú ísť všetci," povedal Ronaldo v utorok po prípravnom zápase jeho tímu v Portugalsku proti Celte Vigo. "V priebehu nasledujúcej sezóny sem prídu ďalší vrcholoví hráči. O rok už bude liga lepšia ako turecká a holandská. Už teraz je lepšia ako MLS," vysvetľoval portugalský reprezentant novinárom z amerického ESPN príčiny, prečo nebude nasledovať krok Messiho, ktorý prestúpil do Interu Miami.



Ronaldo počas svojej kariéry päťkrát vyhral Ligu majstrov UEFA a sedemkrát titul v najvyššej súťaži v Európe, no ďalšie triumfy na starom kontinente už nepridá. "Na sto percent sa už do Európy nevrátim. Mám už 38 rokov a európsky futbal výrazne stratil na kvalite. Akú-takú hodnotu má už iba Premier League. Tá je výrazne pred všetkými ostatnými ligami," myslí si Ronaldo.