Podľa Salaha jeho rokovania s Liverpoolom ohľadne zmluvy nepokročili

Liverpool 3. januára (TASR) - Egyptský futbalový reprezentant Mohamed Salah priznal, že rokovania s Liverpoolom ohľadne jeho novej zmluvy stále nepokročili. Zároveň však odmieta, že by ho táto situácia znepokojovala. Jeho aktuálnemu kontraktu vyprší platnosť v júni.



Zmluva 32-ročného krídelníka je v dlhodobom riešení na Anfielde. V podobnej situácii sú aj jeho spoluhráči Virgil van Dijk a Trent Alexander-Arnold. Salah má teraz nárok rokovať s inými európskymi záujemcami o jeho služby. "Aktuálne ma čaká posledných šesť mesiacov zo zmluvy. Zatiaľ sme príliš nepostúpili v rokovaniach o novom kontrakte, takže musíme len čakať a uvidíme. Teraz sa sústredím, aby som mal čo najlepšiu sezónu," povedal Salah podľa DPA.



Egyptský reprezentant má v tejto sezóne na konte 18 ligových štartov, v ktorých 17-krát skóroval a zaznamenal 13 asistencií. "Vo svojich rozhovoroch za uplynulých sedem či osem rokov vždy hovorím, že chcem vyhrať Ligu majstrov. Teraz však chcem s Liverpoolom vyhrať Premier League. Je to pravdepodobne preto, že tú, ktorú sme vyhrali v roku 2020, sme nemohli dostatočne osláviť. Plus je to pravdepodobne môj posledný rok v klube, takže chcem pre toto mesto urobiť niečo výnimočné," dodal 32-ročný kanonier.