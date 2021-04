Podľa šéfa MOV Bacha pôjde väčšina športovcov do Tokia zaočkovaná

Berlín 22. apríla (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach je presvedčený, že veľký počet účastníkov OH 2020 v Tokiu bude do začiatku podujatia zaočkovaný proti koronavírusu.



"Myslím, že to už v tejto chvíli môžeme vyhlásiť. Stane sa tak pre ich vlastnú bezpečnosť aj zo solidarity s obyvateľmi Japonska," citovala slová funkcionára agentúra dpa. "Povzbudzovali sme všetky tímy a národné výbory a vidíme napredovanie," dodal funkcionár po zasadnutí exekutívy MOV.



Olympiádu v Tokiu pre pandémiu koronavírusu preložili o rok. Hry sa začnú 23. júla 2021. Japonsko aktuálne bojuje s ďalšou vlnou nákazy. "MOV je informovaný o najnovších opatreniach," reagoval Bach.