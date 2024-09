Podľa Sinnera by hráči mali prevziať zodpovednosť za svoj kalendár

Peking 24. septembra (TASR) - Líder svetového rebríčka ATP Jannik Sinner vyhlásil, že hráči by mali prevziať zodpovednosť za tvorbu svojich súťažných kalendárov. Uviedol to v reakcii na kritiku zo strany Carlosa Alcaraza a Jacka Drapera, podľa ktorých sú nároky na tenistov čoraz vyššie.



Sinner v tejto súvislosti pripomenul, že hráči majú povinnú účasť na ôsmich podujatiach ATP Masters 1000, štyroch turnajoch ATP 500 a zvyšok kalendára si tvoria sami. "Zoznam turnajov je dosť dlhý, ale my hráči si môžeme vybrať, kde chceme hrať a kde nie. Tento rok je program veľmi nabitý, turnajov je veľa, ale nemusíte ich hrať. Ak chcete, tak môžete, ak nie, tak nehrajte," citovala Taliana agentúra DPA.



Dvadsaťtriročný Sinner odohral v priebehu roka 18 turnajov, o jeden viac ako Alcaraz. Svetová dvojka Alexander Zverev ich má za sebou 23, rovnako ako Draper. Najvyťaženejším mužom prvej stovky je Argentínčan Federico Coria, ktorý sa predstavil na 33 podujatiach.