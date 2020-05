Podľa Spadaforu je dohratie Serie A naďalej otázne

Rím 5. mája (TASR) - Podľa talianskeho ministra športu Vincenza Spadaforu je naďalej otázne, či sa podarí dohrať túto sezónu futbalovej Serie A. Splnomocnenec vlády pre šport vyslovil pochybnosti napriek tomu, že po uvoľňovaní opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu začali hráči v pondelok s individuálnym tréningom a od 18. mája budú mať povolené trénovať aj skupinovo.



Spadafora v tejto chvíli nevie povedať, či sa súťaž v polovici júna rozbehne. "Úprimne dúfam, že sa to podarí. Ako minister športu by som bol najradšej. V terajšej situácii ale nedokážem povedať, kedy a či vôbec začneme. Cítim veľký tlak od ľudí, ktorí chcú okamžite poznať dátum reštartu, lenže toto rozhodnutie nie je ľahké a nedá sa urýchliť," vyhlásil Spadafora.



Serie A prerušili 9. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 12 kôl. Obhajca titulu Juventus Turín má na čele tabuľky náskok jedného bodu pred prekvapením sezóny Laziom Rím. V Taliansku evidovali v utorok o 9.30 SELČ celkovo 211.938 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 29.079 ľudí.