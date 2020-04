Podľa španielskeho lekára sa zmení obraz hry aj hygienické štandardy

Madrid 26. apríla (TASR) - Popredný španielsky športový lekár Rafael Ramos upozornil, že vo futbalovej lige bude nevyhnutné zaviesť nové opatrenia. Nevyhnutnosťou bude zvýšiť hygienické štandardy, to však vyžaduje náročnú logistiku.



Podľa jeho slov pred a po zápasoch bude nutné dezinfikovať lopty aj hraciu plochu a to isté treba spraviť aj cez polčasovú prestávku. "Ak sa všetko dôkladne dezinfikuje, zníži sa riziko infekcie," citovala Ramosa agentúra DPA.



Nová situácia zrejme poznačí aj obraz hry a taktiku tímov, pre zamedzenie potenciálneho šírenia nákazy sa totiž musí minimalizovať kontakt medzi hráčmi. "Už to nebude futbal ako predtým, na začiatku sa musí prehodnotiť kontaktná stránka hry. Hráči sa už nebudú môcť na seba 'vešať' v rohoch ihriska," dodal Ramos.



Španielsko je druhá najzasiahnutejšia krajina na svete. Počet prípadov ochorenia COVID-19 tam presiahol 226-tisíc ľudí, 23.190 zomrelo. Hoci sa situácia pomaly upokojuje tamojší minister zdravotníctva Salvadore Illa upozornil, že ligy sa obnovia najskôr v lete.