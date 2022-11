Podľa španielskych médií chce Real Madrid získať Lobotku

Madrid 25. novembra (TASR) - Real Madrid má údajne zálusk získať slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku. Ako uvádza portál football-espana.net, v strede poľa dominuje duo Luka Modrič - Toni Kroos aj po desiatich rokoch od príchodu do mužstva, no vedenie španielskeho klubu hľadá mladších hráčov, ktorí by mohli preniknúť medzi nich.



Jedným zo spomínaných kandidátov je Lobotka z SSC Neapol. Slovenský stredopoliar je pilierom lídra Serie A a trénera Luciana Spallettiho. Denník Mundo Deportivo naznačil, že Carlo Ancelotti by Lobotku rád priviedol na Santiago Bernabeu.



Dvadsaťsedemročný Slovák sa stretol s Ancelottim v Neapole, keď tam taliansky tréner pôsobil v sezóne 2018/2019. Lobotka prišiel do Partenopei v roku 2017 z Celty Vigo za 21 miliónov eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko by Neapol požadoval za jeho podpis, podľa španielskeho portálu by suma mala presiahnuť 30 miliónov eur. TASR však z portálu 90min.com získala správu, že Neapol sa pokúša zabezpečiť Lobotkovi novú dlhodobú zmluvu po jej aktuálnom dátume vypršania v roku 2025.