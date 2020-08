Podľa talianskych médií má o Škriniara záujem aj Paríž St. Germain

Paríž 29. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Milan Škriniar by podľa talianskych médií mohol zamieriť do Paríža St. Germain. Periodikum Tuttosport zverejnilo informácie, že finalista tohtosezónnej Ligy majstrov sondoval v Interi Miláno, či by boli ochotní uvoľniť slovenského stopéra. Taliani by údajne na oplátku žiadali 20 až 30 miliónov eur a argentínskeho stredopoliara Leandra Paredesa. Škriniar by mohol v Paríži nahradiť Thiaga Silvu, ktorý po vypršaní zmluvy odišiel do Chelsea.



Špekulácie o Škriniarovej budúcnosti kolujú v talianskych médiách dlhšiu dobu. Kým v minulej sezóne patril k oporám Interu, po príchode trénera Antonia Conteho nezapadol do taktického rámca a postupne sa vytratil zo základnej zostavy. O jeho služby vraj prejavili záujem anglické tímy Arsenal Londýn i manchesterské City a United.