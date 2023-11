Podľa talianskych médií povedie Lobotkov Neapol Walter Mazzarri

Neapol 14. novembra (TASR) - Prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio de Laurentiis si podľa talianskych médií už vybral nového trénera. Mal by sa ním stať Walter Mazzarri, ktorý viedol tím spod Vezuvu už v rokoch 2009 až 2013.



Šesťdesiatdvaročný kormidelník by mal trénovať Neapol, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, do konca prebiehajúcej sezóny. Na poste nahradí Rudiho Garciu, ktorého mal riaditeľ prepustiť už po nedeľnej prehre v 12. kole Serie A s FC Empoli 0:1.



Neapol nezvíťazil na domácej pôde už v treťom ligovom dueli za sebou. Úradujúci šampión v prebiehajúcej sezóne Serie A vonku ešte neprehral, ale doma má nelichotivú bilanciu 2-1-3. Jeho forma klesá, v uplynulých troch stretnutiach vyhral iba dvakrát. Mužstvo spod Vezuvu je v tabuľke na 4. mieste s desaťbodovou stratou na prvý Inter. Garcia prevzal kormidlo v lete po úspešnom Lucianovi Spallettim, no na lavičke vydrží len päť mesiacov.



Klub ešte medializované správy o výmene trénerov nepotvrdil. Podľa talianskeho novinára Gianlucu di Marzia sa však de Laurentiis stretne ešte v utorok s Mazzarrim, aby prebrali podmienky sedemmesačnej zmluvy. Skúsený tréner v minulosti viedol aj Regginu, Sampdoriu, Inter Miláno, Watford a naposledy v rokoch 2018 až 2020 FC Turín.