Podľa Tarkoviča môže na Poľsko platiť len ofenzívna efektivita SR

Petrohrad 13. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti sa hodlajú v úvodnom zápase na EURO 2020 proti Poľsku presadiť okrem organizovanej obrany aj efektivitou v útoku. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič na oficiálnej online predzápasovej tlačovke deň pred duelom E-skupiny v Petrohrade tiež potvrdil, že z hráčov už cíti pozitívnu nervozitu. Na klasickú otázku médií, či už má jasno o základnej zostave tradične odvetil, že ako prví sa ju dozvedia hráči.



Slováci absolvovali povinné covidové testy, všetci hráči aj členovia realizačného tímu boli negatívni. Teraz už len aby po súboji proti Poľsku mohli prežívať pozitívne emócie. "Začíname na majstrovstvách Európy, hlavne to je niečo veľkolepé, že sme tu. Pripravujeme sa na to dlho a som rád, že už zajtra to vypukne. Hráči sú v dobrom napätí, povedal by som, že už aj mierne nedočkaví. Dobré je, že všetkých hráčov aj členov realizačného tímu máme negatívne otestovaných na covid," vyjadril sa šéf slovenskej lavičky. Jediným problémom je zdravotný stav útočníka Ivana Schranza, ktorý nebude k dispozícii: "Okrem neho je všetkých 25 hráčov pripravených a k dispozícii."



Tarkovič pred nedeľou viackrát zopakoval, že zloženie základnej jedenástky už má premyslené, ale neprezradí ho: "Na túto tradičnú otázku tradične odpoviem, že z môjho uhla pohľadu a kvôli dôležitosti duelu ju nebudem prezrádzať dopredu. Ešte raz to preberiem poriadne s realizačným tímom a oznámim ju až hráčom v kabíne." Jedným z kľúčových faktorov slovenského úspechu by mala byť aj potencia v útoku, kde majú "sokoli" dlhodobé rezervy. Tarkovič verí, že v pondelok sa jeho hráčom bude v ofenzíve dariť: "Budem rád, ak naša ofenzíva bude spĺňať kritériá, robili sme na tom dlho vo viactýždňovej príprave. Všetko sme si vysvetlili. Budem rád, ak sa nám podarí nadviazať na výkon s Rakúskom a podarí sa nám skórovať."



Portugalský tréner Poľska Paulo Sousa v príprave na ME experimentoval a testoval viacerých hráčov. Slováci veria, že ich neprekvapí: "Poľskí hráči hrajú v topligách a majú okrem Lewandowského viac solídnych alternatív do útoku. Verím, že sa nám podarí ich eliminovať a práve my budeme efektívni smerom dopredu. Boli na niečo zvyknutí, teraz ich tréner nemal veľa času na prípravu, prakticky skúšal len v marcových zápasoch a potom pred ME. Často menil hráčov a rozostavenie. Verím, že sme to zanalyzovali dobre a budeme úspešní."



Štyridsaťtriročný kouč osemfinalistu uplynulého EURO vo Francúzsku tiež verí, že si napriek zložitej pandemickej situácie nájde cestu na Štadión Krestovskij aj viac slovenských fanúšikov: "Verím, že nejakí slovenskí priaznivci prídu na štadión a my im urobíme radosť."







/vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek/