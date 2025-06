Podľa trénera Dortmuntu Kovača majú tímy z juhu v teple výhodu

Cincinnati 20. júna (TASR) - Podľa trénera futbalistov Borussie Dortmund Nika Kovača majú tímy „z juhu“ výhodu na prebiehajúcich MS klubov, na ktorých sa najmä európske mužstvá trápia s vysokými teplotami. Uviedol to pred sobotňajším zápasom v Cincinnati proti juhoafrickému tímu Mamelodi Sundowns, ktorý bol na programe od 12.00 miestneho času (18.00 SELČ). Očakávalo sa, že počas duelu teploty vystúpia na 32 stupňov. Dortmund vstúpil do turnaja utorňajšou remízou s brazílskym Fluminense 0:0.



„Myslím si, že na tomto turnaji majú momentálne výhodu kluby z juhu vzhľadom na podmienky, najmä teplo. Rešpektujeme každý tím a vieme, že hráme proti veľmi dobrému tímu z Afriky,“ uviedol Kovač. O tom, že európskym tímom zatiaľ príliš nesvedčí konfrontácia s africkými, resp. juhoamerickými mužstvami, svedčia aj remíza PSG s brazílskym Botafogom či prehra londýnskej Chelsea s Flamengom. Viacerí hráči sa už sťažovali na vlhkosť a teplo. „Pre divákov na štadióne je neuveriteľne horúco, takže si viete predstaviť, aké ťažké to je pre hráčov. Tých 32 stupňov je v tieni, na slnku je ešte viac. Toto nie sú výhovorky, ale vysvetlenie. Pre Európanov je to veľmi ťažké. Hráči z juhu to majú jednoduchšie, pretože sú zvyknutí na tieto teploty,“ pokračoval Kovač.