Podľa trénera Košíc rozhodli šláger s Bystricou detaily

Košice 30. novembra (TASR) - Hokejisti Košíc síce prestrieľali súpera z Banskej Bystrice 44:23, no v šlágri 24. kola vyšli bodovo naprázdno. Prehra 2:3 ich vďaka dostatočnému náskoku nezosadila z prvého miesta, no podľa obrancu Jakuba Ferenca musí tím v ďalších zápasoch predviesť iný výkon. Tréner Dan Ceman považoval za hlavnú príčinu neúspechu nevyužité presilovky.



"Oceliari" sa v zápase dostali k šiestim početným výhodám, z toho štyri mali v tretej tretine. "Nepremenili sme svoje šance v presilovkách. Treba povedať, že aj ich brankár (Eugen Rabčan - pozn.) chytal veľmi dobre. Dokázali sme si vytvoriť šance, no bez dostatočnej efektivity. Myslím si, že o našej prehre rozhodli detaily," skonštatoval Ceman.



Košičania sa pred takmer 4200 divákmi hotovali predĺžiť päťzápasovú víťaznú sériu, no napokon druhýkrát v sezóne na domácom ľade nebodovali. Začiatok mali sľubný, po góle Blakea Parletta viedli 1:0 a hoci sa neskôr znovu dostali do vedenia 2:1, náskok stratili. Hostia si pripísali štvrté víťazstvo po sebe. "Stretli sa dva tímy s najlepšou formou, ale my sme tú našu neukázali. Prvých 50 minút sme neboli v zápase, začali sme hrať až za stavu 3:2. Verím, že v nedeľu (v Trenčíne - pozn.) začneme iným výkonom, než akým sme sa prezentovali väčšiu časť dnešného zápasu. Mrzí ma nasadenie v tomto zápase, ktoré nebolo také ako v predošlých," zhodnotil obranca Jakub Ferenc, ktorý strelil v 2. tretine svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne. Zároveň to bol aj jeho prvý presný zásah v kalendárnom roku, predošlý strelil v závere decembra 2023. "Klamal by som, keby som tvrdil, že ma to nepotešilo. Tá strela mi však vôbec nesadla. Iba som sa pozeral, kam letí puk a videl som, že zaplával pod žŕdku," priznal Ferenc.



Košičania majú na čele tabuľky štvorbodový náskok a zatiaľ ani raz neprehrali v dvoch zápasoch po sebe. V zostave košického tímu chýbalo viacero hráčov (Brett Pollock, Filip Krivošík, Mário Lunter, Marek Bartánus, Patrik Lamper, Eduard Šedivý, Radek Deyl, Dominik Riečický), no podľa Ferenca to nebola príčina prehry: "Viacerí hráči nám chýbajú už mesiac. Máme dosť široký káder na to, aby sme ich nahradili. Táto prehra nebola o tom, že sme mali viacerých hráčov mimo zostavy."