Podľa Zeleného bol duel v Stuttgarte veľký test pražskej defenzívy

Stuttgart 2. októbra (TASR) - Futbalový obranca Jaroslav Zelený zo Sparty Praha skonštatoval, že utorkový duel na pôde VfB Stuttgart v Lige majstrov bol pre jeho tím hlavne veľký test defenzívy. Úradujúcemu českému majstrovi sa podarilo remizovať s bundesligovým vicemajstrom 1:1 a bodovať tak aj v druhom zápase ligovej fázy. Hostia nastúpili v základnej zostave aj so slovenským krídelníkom Lukášom Haraslínom.



Nemecký tím zaznamenal výborný vstup do stretnutia a už v 7. minúte zápasu sa ujal vedenia. Po rozohrávke na vlastnej polovici loptu presunuli na ľavé krídlo, z ktorého centroval Maximilian Mittelstädt na Enza Millota a ten hlavou skóroval. Hostia mohli vyrovnať po približne štvrťhodine hry, hlavička Martina Vitíka však mierila do žrde. V 32. minúte získal štandardnú situáciu zo sľubnej pozície Veljko Birmančevič a Kaan Kairinen poslal loptu presne do horného rohu brány.



Sparta mohla do polčasu aj otočiť, ale Birmančevič hlavičkoval do brvna. Po zmene strán domáci vyvinuli tlak na český tím, no gól z toho vydolovať nedokázali. "Boli sme príliš pasívni, zalezení, zaparkovali sme autobus. Nabudúce by sme to mali zvládnuť lepšie, no bol to pre nás veľký test defenzívy. Ale získali sme aspoň bod, takže si nebudeme sťažovať. Asi nikto z nás nečakal, že po dvoch dueloch budeme mať na konte štyri body," zhodnotil tímový výkon Zelený.



Úporná defenzíva Sparte šla. Domáci mali miestami až drvivú prevahu, ale nedostávali sa do príliš veľa vyložených šancí. Až na chybu v rozohrávke brankára Petra Vindahla, ktorú využil Millot. "Najväčšie obavy som mal z toho, že sa nám to nejako odrazí a skončí to v bráne. Vezmite si uplynulý ligový zápas s Olomoucom. Martin Vitík nešťastne trafil loptu, následne sa to odrazilo meter pred bránu a bol z toho gól. Taktiež som sa bál, aby sme nefaulovali a nedarovali súperovi penaltu," dodal Zelený.



Stuttgart sa prebojoval medzi európsku klubovú elitu po 15 rokoch. "Boli by sme radi, ak by sme zvíťazili v prvom domácom zápase Ligy majstrov, ale Sparta mala skvelú defenzívu," vyjadril svoje pocity bezprostredne po zápase brankár Alexander Nübel.



Podľa kouča nemeckého mužstva Sebastiana Hoenessa to bol zápas s rozdielnymi polčasmi. "S prvým dejstvom nie som vôbec spokojný. Väčšinu druhej polovice hry sa hralo na jednu bránu. Mali sme dosť možností, aby sme dali o gól viac než Sparta, aj keď sme nemali príliš veľa vyložených šancí. Faktom je, že oni bránili hlboko, v tom boli dobrí, robili to múdro. Musíme lepšie využívať situácie, keď v obrane vznikne medzera. A tiež musíme popracovať na kvalite a riešení situácii v poslednej tretine ihriska. Aj v Bundeslige nás čakajú podobne brániace mužstvá," podotkol kormidelník Stuttgartu podľa portálu idnes.cz.



Dosiaľ posledný gól v Lige majstrov dal v Stuttgarte legendárny švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič za Barcelonu vo februári 2010 a teraz sa presadil ďalší severan, fínsky stredopoliar Kairinen.