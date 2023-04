Podľa Zuzina bola liga vyrovnanejšia, Oremus by chcel menej legionárov

Zvolen 24. apríla (TASR) - Tretia medailová sezóna po sebe znamená pre hokejistov HKM Zvolen potvrdenie pozície jedného z najúspešnejších slovenských klubov. Pod vedením Petra Oremusa sa druhýkrát v priebehu uplynulých troch rokov dostali do finále sezóny, ktorá bola podľa útočníka Petra Zuzina mimoriadne vyrovnaná. Kormidelník strieborného tímu pripomenul svoj dávnejší postoj, že by v súťaži privítal nižší počet legionárov.



Zvolenčania prehrali finálovú sériu s HC Košice 1:4 na zápasy a z košického ľadu odchádzali smutní po prehre 0:3 v poslednom stretnutí. Hodnotu strieborných medailí si však uvedomovali už krátko po zápase a skúsený útočník Peter Zuzin pripomenul, že cenný kov je vždy úspech. "Za uplynulé tri roky sme získali zlato, bronz a striebro. Treba si vážiť každú medailu, ja si cením aj vlaňajší bronz," priznal Zuzin, ktorý po triumfoch v rokoch 2013 a 2021 prvýkrát prehral finále slovenskej extraligy. "Prehrať vo finále je vždy smutné, ale život ide ďalej. Musíme sa pozerať dopredu, do ďalšej sezóny. Teraz sme smutní, ale život ani hokej sa nekončia."



Zuzin sa so striebornou medailou na krku prizeral, ako jeho dlhoročný spoluhráč zo Zvolena Michal Chovan doviedol košický tím v pozícii kapitána k vytúženému titulu. "Môžem mu iba zagratulovať. V Košiciach bol štvrtú sezónu, niečo tam budoval k tomu, aby mohol dvihnúť pohár nad hlavu v košickom drese. Som za neho rád, že sa mu to podarilo, môžem mu len gratulovať," uviedol Zuzin.



Zvolenčania vo finále doplatili na slabú efektivitu v zakončení. V piatich stretnutiach strelili iba sedem gólov, z toho päť v štvrtom zápase pri domácom víťazstve 5:2. "Hral sa defenzívny hokej a aj z toho vyplynulo menej gólov. Asi sme niečo mali spraviť lepšie, niekde niečo pridať. Jednoducho sme dali málo gólov a preto sme neuspeli. Súper bol lepší a preto zvíťazil," poznamenal Zuzin, ktorý ocenil vyrovnanosť súťaže. "Bola to jedna z najnáročnejších sezón, aké som zažil v slovenskej súťaži. Liga bola vyrovnanejšia."



V súvislosti s témou kvality súťaže sa tréner Oremus pristavil pri legionárskom limite. Aktuálny, ktorý dovoľoval štart v zápase siedmim cudzincom, je podľa neho príliš vysoký. "Každý klub má v podstate 7-8 cudzincov. Tí legionári prinesú kvalitu, netvrdím, že nie. Môj názor je však taký, že sedem je na slovenské pomery priveľa. Presilovky a rozhodujúce situácie hrali najmä cudzinci, o ktorých netvrdím, že sú zlí, no ich počet je jednoducho neúnosný."