Podmaníková a Duša boli v rozplavbách blízko k postupu do semifinále

Budapešť 14. decembra (TASR) - Ani jeden zo slovenských plavcov sa neprebojoval do sobotného popoludňajšieho bloku na MS v krátkom bazéne v Budapešti. Najbližšie k postupu mali v rozplavbách Andrea Podmaníková v disciplíne 50 m prsia a Matej Duša, ktorý štartoval na 50 m v. sp.



Nikoleta Trníková obsadila na 400 m pol. pr. 22. miesto s časom 4:41,87 min a za víťaznou Američankou Katie Grimesovou zaostala o 17,13 s. V rovnakej disciplíne sa medzi mužmi do najlepšej osmičky neprebojoval Richard Nagy, ktorý skončil 20. po výkone 4:11,09 min. Najlepší bol Brit Max Litchfield s časom 4:00,37 min.



V semifinále na 50 m v. sp. sa nepredstaví Lillian Slušná, s časom 24,64 s obsadila konečnú 29. priečku. V ďalšom rekorde triumfovala Američanka Gretchen Walshová (23,02 s). Svetový rekord medzi mužmi 20,08 s predviedol Kajmančan Jordan Crooks. Duša naňho stratil 1,30 s a skončil na 22. mieste, na postup do semifinále mu chýbalo 19 stotín sekundy.



Podmaníkovej ušla účasť v najlepšej šestnástke o 12 stotín sekundy. V rozplavbách obsadila konečnú 20. pozíciu s časom 30,33 s, najrýchlejšia bola Číňanka Tchang Čchien-tching (29,15 s). V rovnakej disciplíne skončil Adam Halas na 55. mieste po výkone 27,81 s. Na víťazného Čchina Chaj-janga z Číny mal manko 2,30 s.



V miešanej štafete na 4x100 m pol. pr. obsadili Slováci 17. miesto s časom 3:44,55 min. Kvarteto Martin Perečinský, Podmaníková, Tamara Potocká a Jakub Poliačik síce zvíťazilo vo svojej 3. rozplavbe, ale na postup medzi najlepšiu osmičku to nestačilo. Najlepší boli Američania s časom 3:34,30 min.