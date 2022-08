Podmaníková na 100 m prsia tesne nepostúpila do semifinále

Rím 12. augusta (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková iba tesne nepostúpila do semifinále na ME v Ríme. Na 100 m prsia skončila celkovo na 19. mieste v čase 1:09,24 min.



Do semifinále postúpilo z rozplávb 16 plavkýň, no domáca reprezentácia mala právo postaviť štvoricu zástupkýň, hoci ďalej mohli ísť iba dve. Talianky obsadili prvé štyri miesta, a tak k semifinálovej miestenke stačilo aj 18. miesto. Podmaníková zostala pod čiarou o šesť stotín sekundy a stala sa iba prvou náhradníčkou.



Veľa nechýbalo k postupu ani Tamare Potockej na 50 m motýlik. Skončila v pozícii druhej náhradníčky pre semifinále na 22. mieste výkonom 27,16 s. K postupu jej chýbalo 17 stotín sekundy. Matej Duša skončil na stovke voľným spôsobom na 44. mieste v čase 50,29.



V štafete 4x100 m pol. preteky obsadila slovenská štvorica 13. miesto. Tamara Potocká, Andrea Podmaníková, Adam Halas a Matej Duša zaplávali v rozplavbách čas 3:59,36 min a nedostali sa medzi osmičku finalistov.