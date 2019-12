Podmaníková nepostúpila na ME do finále na 100 m polohové preteky

Glasgow 5. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková nepostúpila na ME v krátkom bazéne v Glasgowe do finále na 100 m pol. pr. Vo štvrtkovom večernom semifinále zaostala za svojim osobným maximom z rozplavby o 72 stotín a časom 1:01,83 min dosiahla až šestnásty čas. Od postupu medzi elitnú osmičku ju delili viac ako dve sekundy. V rozplavbách mala Podmaníková rovnako 16. najrýchlejší čas (1:01,11). Z prvého miesta sa do finále dostala maďarská reprezentantka Katinka Hosszúová časom 58,35 s.



ME - finálové výsledky



muži:



200 m v.sp.: 1. Danas Rapšys (Lit.) 1:41,12 min, 2. Duncan Scott (V. Brit.) 1:41,42, 3. Michail Vekoviščev (Rus.) 1:41,52