Podmaníková sa nestresuje limitmi, Longová si verí na ME

Šamorín 11. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková sa z majstrovstiev Európy v krátkom bazéne vrátila s troma semifinálovými účasťami. K úplnej spokojnosti jej však v škótskom Glasgowe chýbal aspoň jeden prienik do elitnej osmičky, ku ktorému bola najbližšie na prsiarskej päťdesiatke.



V tejto disciplíne ju od finále delilo len sedem stotín sekundy. Na dvojnásobnej trati jej chýbalo 35 stotín a na 200 m prsia obsadila v rozplavbách desiatu priečku s mankom štyroch desatín na finálovú osmičku. V semifinále 100 m polohové preteky mala už výraznejší odstup, no špecializuje sa práve na prsiarske súťaže. "Uplynulé dva roky by som za toto dala asi všetko, bola by som veľmi šťastná. Momentálne však neviem, čo si mám o tom myslieť, mám zmiešané pocity. Túžila som dostať sa aspoň raz do finále a mrzí vás to, keď vám to trikrát ujde o pár stotiniek. Nebola tam žiadna veľká chyba, čo sa týka techniky alebo iných faktorov. Možno som sa raz nemala nadýchnuť, sú to rozdiely, ktoré vás na konci zamrzia. Viem približne, na čom mám pracovať. Som namotivovaná, aby som zlepšila tieto detaily a aby som sa nabudúce dostala do top osmičky. S účinkovaním na ME nemôžem byť nespokojná, ale nie som nadšená, minimálne som si chcela zlepšiť osobné rekordy, na čo mi tiež trikrát chýbalo zopár stotiniek," zhodnotila Podmaníková pre TASR.



Na budúci rok na ňu čaká náročná úloha v podobe plnenia limitov na olympijské hry. Aj Podmaníkovú preto pozval Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) do Šamorína na prípravné podujatie menej ako rok pred začiatkom Tokia 2020: "Pravdupovediac, chýba mi dosť. Za uplynulý polrok som sa konečne zlepšila a prekonala som stagnáciu, ktorú som mala dva až tri roky. To je pozitívne, sebadôvera je trošku vyššia smerom k OH, ale baviť sa o tom, že mi chýbajú dve sekundy na stovke, je extrém. Som pripravená spraviť všetko a veľmi rada sa o to pobijem, ale nechcem sa teraz veľmi stresovať tým, že o dva, tri mesiace bude nejaká kvalifikácia na OH. Treba ísť krok po krôčiku, pracovať na technických veciach. Otázka, kedy a ako sa kvalifikujem, je pre mňa bezpredmetná, radšej sa sústredím na ten proces."



Na rozdiel od Podmaníkovej už má olympijskú skúsenosť lukostrelkyňa Alexandra Longová. Cieľ účastníčky Ria de Janeiro 2016 je zopakovať si štart aj v Tokiu, o miestenku zabojuje od 20. do 26. mája na majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi. "Všetko je podmienené tomu. Konkurenciu poznám, na majstrovstvách sveta si miestenku vybojovalo veľa európskych krajín, dúfam, že kvalifikácia bude jednoduchšia. Takisto do Ria som si vybojovala miestenku priamo na ME, takže už v tom nie som nováčik. Cesta bude jednoduchšia, pevne verím, že sa to podarí. Myslím si, že najväčším súperom som zase ja sama sebe," povedala pre TASR Longová, ktorá sa musela tento rok vyrovnať so zdravotnými i technickými problémami: "Odštartovala som sezónu celkom pekne, žiaľ, problémy s mojím lukom sa ťahali takmer do jej konca, pred majstrovstvami sveta som vymenila kompletné náradie. Forma opäť stúpala a záver sezóny bol veľmi pekný, priblížila som sa k môjmu dlhoročnému slovenskému rekordu. Som namotivovaná do budúcej sezóny, dúfam, že všetko zlé ma už minulo a príprava bude vrcholiť do Tokia."



Pokiaľ by kvalifikácia nevyšla na európskom šampionáte, olympijská účasť sa dá zachrániť na podujatí Svetového pohára v Berlíne: "Je to posledná možnosť, koná sa veľmi natesno pred OH. Je to z redukovaného 'pavúka', takže neviem, aká veľká šanca bude kvalifikovať sa tam, preto by som si to rada podchytila už na ME."