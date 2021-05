Podmaníková vytvorila slovenský rekord na 200 m prsia

Budapešť 20. mája (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková vytvorila na ME v Budapešti nový národný rekord na 200 m prsia. V rozplavbách dosiahla čas 2:27,77 a o 19 stotín vylepšila zápis Nikolety Trníkovej z augusta 2019. Zároveň splnila olympijský B-limit na OH 2020 v Tokiu.



V silnej konkurencii to však na postup do semifinále nestačilo. Podmaníková skončila na 19. mieste, od účasti medzi elitnou šestnástkou ju delilo 36 stotín. Trníková bola 30. (2:30,01), Nina Vadovičová 41. (2:33,83). Jakuba Poliačika klasifikovali na 200 m v.sp. na 64. priečke (1:53,41), Adama Halása na 50 m motýlik na 51. pozícii (24,45).



Emma Marušáková figurovala vo výsledkovej listine znakárskej stovky 45. (1:05,26), Teresa Ivanová bola 47. (1:05,76) Miešaná štafeta na 4x100 m pol. pr. v zložení Tamara Potocká, Tomáš Klobučník, Zora Ripková, Matej Duša obsadila 25. miesto (3:55,87).