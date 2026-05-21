Podnikateľ Riquelme plánuje byť protikandidátom Pereza v Reale
Autor TASR
Madrid 21. mája (TASR) - Španielsky podnikateľ Enrique Riquelme vo štvrtok oznámil, že plánuje kandidovať na post prezidenta futbalového Realu Madrid. Tridsaťsedemročný Riquelme má do soboty čas na rozhodnutie, či formálne podá svoju kandidatúru. V prebiehajúcom procese by sa tak stal prvým protikandidátom pre dlhoročného šéfa Realu Florentina Pereza.
Perez 12. mája oznámil, že členovia klubu si budú voliť nového prezidenta. Medzičasom potvrdil, že plánuje opäť kandidovať. Uchádzači musia byť členom klubu najmenej 20 rokov. Musia poskytnúť záruku 187 miliónov eur, čo zodpovedá 15 percentám ročného rozpočtu klubu a všetko musí byť podložené osobným majetkom. Ak existuje viac ako jeden kandidát, volebná komisia zorganizuje hlasovanie.
Riquelme je prezident vodárenskej a energetickej spoločnosti Cox. Podľa agentúry AFP už poslal volebnej komisii list, v ktorom vyjadril svoju ochotu kandidovať. Ten následne uverejnilo niekoľko miestnych novín. Sedemdesiatdeväťročného Pereza zvolili prvýkrát v roku 2000. Úspešne dohliadal na éru spojenú s „Galacticos“ a v roku 2006 odstúpil. Vrátil sa o tri roky neskôr, keď bol jediným kandidátom a v rokoch 2013, 2017, 2021 a 2025 ho znovuzvolili bez protikandidáta. Od jeho návratu získal „biely balet“ päť ligových titulov a šesť trofejí pre víťaza Ligy majstrov. „Los Blancos“ však túto sezónu ukončili bez trofeje prvýkrát od sezóna 2020/2021.
