Podolski končí kariéru, stane sa vlastníkom Górniku Zabrze
Majster sveta z roku 2014 je už piatu sezónu súčasťou poľského tímu Górnik Zabrze, v ktorom ho tento rok trénoval Slovák Michal Gašparík a spolu ovládli Poľský pohár.
Autor TASR
Zabrze 22. mája (TASR) - Nemecký futbalista Lukas Podolski ukončí po prebiehajúcej sezóne svoju kariéru. Majster sveta z roku 2014 je už piatu sezónu súčasťou poľského tímu Górnik Zabrze, v ktorom ho tento rok trénoval Slovák Michal Gašparík a spolu ovládli Poľský pohár. Klub ukončenie jeho profesionálnej kariéry oznámil v piatok prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram.
Vo videu si útočník balí veci a reflektuje svoju bohatú kariéru. „To je všetko, je čas to ukončiť. Ďakujem, futbal,“ hovorí bývalý reprezentant, ktorého čaká rozlúčka s profesionálnym futbalom v sobotu v záverečnom kole poľskej Ekstraklasy, keď Gašparíkov Górnik privíta Radomiak Radom.
Štyridsaťročný Podolski je odchovanec Kolína, za ktorý debutoval v roku 2003. Už o rok neskôr sa predstavil v nemeckom reprezentačnom drese. Následne prestúpil do Bayernu Mníchov, kde v roku 2008 oslavoval double. Potom sa vrátil do Kolína, neskôr obliekal aj dresy Arsenalu, Interu Miláno či Galatasarayu Istanbul. Po sezónach v japonskom Vissel Kobe a v Antalyaspore sa vrátil do rodného Poľska do Zabrze, za ktoré v 122 zápasoch strelil 23 presných zásahov.
V minulom roku Podolski kúpil podiel akcií v Górniku. „Veľmi si užívam aj prácu mimo ihriska. Mám teraz 40 rokov, takže moje priority sa zmenili. Klub mi umožnil vyskúšať si mnohé oblasti,“ citovala majstra sveta agentúra DPA. Mestské zastupiteľstvo v Zabrze zároveň vo štvrtok jednomyseľne schválilo návrh na predaj ďalších 86 percent akcií Górniku nemeckému útočníkovi. Predajná cena je v prepočte 940-tisíc eur. Autor 49 gólov v drese „Nationalelf“ sa zaviazal financovať klub v nasledujúcich rokoch. Podľa zmluvy musí do klubu investovať takmer tri milióny eur.
