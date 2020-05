Podozrivé udalosti v prípravných zápasoch v Česku už vyšetruje polícia

Praha 25. mája (TASR) - V českom futbale sa ihneď po oznámení o reštarte ligy objavili podozrivé udalosti v prípravných zápasoch. Možné manipulácie na objednávku stávkarských gangov v zápasoch Opava - Vítkovice a Zlín - Kroměříž už preveruje polícia.



Oba duely sa skončili rovnakým výsledkom 4:1, ihneď sa nimi začala zaoberať aj Futbalová asociácia ČR (FAČR). "Preverujeme všetky oznámenia od spoločností, ktoré monitorujú pohyby kurzov. V týchto dvoch konkrétnych zápasoch máme v jednom prípade informácie sprostredkovane, v druhom priamo od našej partnerskej spoločnosti," citoval portál idnes.cz hovorcu FAČR Michala Jurmana.



Na podozrivé zápasy ako prvý upozornil nemecký verejnoprávny web sportschau.de s odvolaním sa na niekoľko analytikov. Tí nezávisle na sebe potvrdili, že zápasy mohli byť ovplyvnené stávkou 'over', teda že v zápase padne štyri a viac gólov. Tesne pred výkopom oboch duelov dostali rovnaké varovanie i redakcie MF Dnes a idnes.cz, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Federbet.



Podľa reportéra idnes.cz, ktorý bol priamo na zápase v Zlíne, bol podozrivý najmä prvý gól domácich, pri ktorom mohli brankár i obranca hostí loptu odkopnúť, ale namiesto toho si prihrávali vo vlastnej šestnástke. "Vo futbale góly padajú a my žiadne podozrenie nemáme. Zlín nás požiadal, že s nami chce odohrať prípravný zápas v dobe, keď sme ešte kvôli koronavírusu neboli v poriadnom tréningu. Naopak si myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, hráči dreli a výsledok 1:4 proti ligovému tímu je pre nás veľký úspech," vyhlásil Martin Bsonek, predseda SK HS Kroměříž. Podobne reagovali aj zástupcovia Vítkovíc.



Ďalšie podozrivé zápasy zatiaľ v Česku nezaznamenali, ale FAČR vyšetruje prípad 21-ročného hráča karvinskej rezervy M. H., ktorý je obvinený z korupcie. Údajne sa snažil ovplyvniť zápas Valašského Meziříčí.