PODVOD: Falošný účet X. Alonsa pýtal peniaze na letenku do Liverpoolu

Bangkok 31. januára (TASR) - Na sociálnych sieťach sa objavila falošná výzva od Xabiho Alonsa, ktorý zháňa peniaze na letenku do Liverpoolu. Thajská polícia už varovala fanúšikov anglického futbalového tímu, aby nenaleteli online podvodníkom, ktorí sa vydávajú za súčasného trénera Bayeru Leverkusen.



Štyridsaťdvaročný Španiel je podľa viacerých médií horúcim kandidátom na post trénera "The Reds". Súčasný kouč anglického tímu Jürgen Klopp tento víkend uviedol, že po sezóne uvoľní svoj post.



V Thajsku, kde je Liverpool mimoriadne populárny, sa na sociálnych sieťach ihneď objavila správa, kde španielsky kormidelník žiada o finančný dar 300 bahtov (7,8 eura) na zaplatenie jeho letenky. "Som Xabi Alonso, budem trénovať Liverpool v budúcej sezóne, ale chýbajú mi peniaze na letenku," uvádza sa v správe napísanej v thajčine. Vyzerá, že pochádza zo španielovho účtu na Instagrame, ide však o podvod. Thajská polícia zverejnila na Facebooku odkaz: "Fanúšikovia Liverpoolu, upokojte sa. Xabi ešte nie je tréner, ale už existuje podvodník."



Alonso strávil päť rokov na Anfield Road ako hráč. S Liverpoolom vyhral Ligu majstrov a FA Cup. V roku 2022 sa ujal funkcie trénera v Leverkusene. Pod jeho vedením je tím momentálne na čele Bundesligy so ziskom 49 bodov, Bayern Mníchov stráca dva body.