Poels vyhral 15. etapu, v žltom drese zostal Vingegaard

Saint-Gervais 16. júla (TASR) - Holandský cyklista Wout Poels z tímu Bahrajn Victorious zvíťazil v nedeľňajšej pätnástej etape Tour de France. Od úniku sa odtrhol na predposlednom stúpaní náročnej alpskej trasy a dosiahol vôbec prvý triumf na Grand Tour. Druhý skončil Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) pred domácim Mathieuom Burgaudeauom (TotalEnergies). Dán Jonas Vingegaard si udržal žltý dres, keď v závere dokázal odpovedať na útok Slovinca Tadeja Pogačara.



Pretekárov čakala pred voľným dňom náročná alpská etapa s cieľom v Saint-Gervais pod vrcholom Mont Blanc. Z Les Gets absolvovali 179 kilometrov, 4500 výškových metrov a cieľové stúpanie prvej kategórie Saint-Gervais Mont-Blanc (7 km, 7,7%).



V horskej etape mal šance únik a boj oň začal hneď na začiatku. Priniesol rozdelenie pelotónu, v druhej časti zostali okrem Slováka Petra Sagana aj Pello Bilbao či Felix Gall. Ich tímy Bahrajn Victorious a AG2R Citroën však vzniknutú situáciu zažehnali. Únik vznikol nakoniec až po hodine, keď sa odtrhlo 22 pretekárov, získali však len desaťsekundový náskok. Väčšinu pohltil opäť pelotón a odolať dokázali len Julian Alaphilippe a Alexej Lucenko, ktorí si vypracovali náskok minútu a pol.



Po vyše 50 kilometroch prišlo k hromadnému pádu v balíku. Zapríčinil ho jeden z divákov a jeho súčasťou bolo zhruba 20 cyklistov vrátane Seppa Kussa. Jazdec Jumba-Visma je jeden z kľúčových tímových kolegov vedúceho pretekára a obhajcu víťazstva Vingegaarda. Bezprostredne po páde však neodstúpil žiadny z pretekárov. Samotný Vingegaard i jeho hlavný súper v boji o žltý dres Pogačar sa pádu vyhli.



V dôsledku incidentu sa vytvorila veľká 35-členná skupina, ktorej súčasťou boli napríklad Wout van Aert, Marc Soler či Mathieu van der Poel. Nabrala náskok osem minút a dvojica Alaphilippe a Lucenko si udržiavala náskok pol minúty. Francúz získal 20 bodov na rýchlostnej prémií, Lucenko 17 a Jonas Abrahamsen pätnásť.



S 30-sekundovým odstupom vyšla dvojica aj na vrchol Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km, 7,3%), desať bodov z kopca prvej kategórie získal do vrchárskej súťaže Lucenko. Po zjazde počkala dvojica na početnejší únik, v prostrednej časti zmenšilo Jumbo stratu pelotónu na šesť minút. Z úniku nastúpil pred Croix Fry (11,3 km, 7%) Marco Haller, zvyšok ho však dostihol na stúpaní tohto kopca. Vystriedal ho Rui Costa, no ešte pred vrcholom ho predbehol Giulio Ciccone, získal 10 bodov a virtuálne sa posunul do čela vrchárskej súťaže.



Vzápätí zaútočil na stúpaní tretej kategórie Col des Aravis (4,4 km, 5,8%) Soler. V zjazde ho dobehli van Aert, Wout Poels a Krists Neilands. Ten spadol po zrážke so sprievodnou motorkou, ktorej vodič mu podával nápoj. Trojica si pod úpätie kopca vypracovala minútový náskok.



Na predposlednom stúpaní sa odtrhol Poels, ktorému sa podarilo získať päť bodov na kopci druhej kategórie Cote des Amerands (2,7 km, 10,9%). Na vrchole mal na zvyšok úniku pol minúty, balík strácal vyše sedem minút a pohodlný náskok si udržal až do cieľa.



V balíku prevzali počas klesania z Cote des Amerands tempo jazdci tímu SAE Team Emirates. Od pelotónu sa osamostatnil Carlos Rodriguez, ku ktorému sa pridala malá skupina vrátane Vingegaarda a Pogačara. Ten v stúpaní taktizoval a zdalo sa, že mu dochádzajú sily. Nakoniec zaútočil kilometer pod vrcholom, no Dán bol pripravený. Pogačar tak stráca v celkovom hodnotení stále 10 sekúnd.