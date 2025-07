Pogačar chce štartovať na Vuelte. Gianetti: Je súčasťou programu

Madrid 10. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar by mal údajne štartovať na tohtoročnej Vuelte. Má tak šancu stať sa iba ôsmym mužom, ktorý by triumfoval na všetkých troch Grand Tour vo svojej kariére.



Lídra Pogačarovho tímu SAE Maura Gianettiho citoval portál Velo: „Vuelta je súčasťou jeho programu.“



Slovinec je momentálne na Tour de France, ktorú chce vyhrať po štvrtýkrát. Podarilo sa mu to v rokoch 2020, 2021 a 2024. Zvíťazil tiež vlani na Giro d'Italia. Pri zatiaľ jedinej účasti na Vuelte v roku 2019 skončil na treťom mieste s tromi etapovými víťazstvami. Tohtoročné preteky naprieč Španielskom sú naplánované na 23. augusta až 14. septembra. Zúčastní sa na nej aj Pogačarov veľký rival Jonas Vingegaard z Dánska, víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023.