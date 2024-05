Pogačar dominoval v horskej 15. etape a zvýšil náskok na čele

Giro d´Italia - výsledky 15. etapy (Manerba del Garda - Livigno, 222 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 6:11:43 h,

2. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +29 s,

3. Georg Steinhauser (Nem./EF Education - EasyPost) +2:32 min,

4. Romain Bardet (Fr./DSM-firmenich) +2:47,

5. Daniel Martínez (Kol./BORA - hansgrohe),

6. Geraint Thomas (V. Brit./INEOS Grenadiers) obaja +2:50,

7. Einer Rubio (Kol./Movistar),

8. Ben O'Connor (Austr./Decathlon - AG2R - La Mondiale) obaja +2:58,

9. Thymen Arensman (Hol./INEOS Grenadiers) +3:05,

10. Jan Hirt (ČR/Soudal - Quick-Step) +3:20

celkové poradie:



1. Pogačar 56:11:46 hod,

2. Thomas +6:41 min,

3. Martínez +6:56,

4. O'Connor +7:43,

5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +9:27,

6. Arensman +9:45,

7. Bardet +10:49,

8. Filippo Zana (Tal./Jayco - AlUla) +11:11,

9. Rubio +12:13, 10. Hirt +13:11

Livigno 19. mája (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar suverénnym spôsobom triumfoval v nedeľnej 15. etape Giro d´Italia a urobil razantný krok smerom k celkovému prvenstvu. Jazdec tímu SAE Emirates prišiel do cieľa 222 km dlhej etapy zo strediska Manerba del Garda do Livigna na vrch Mottolino s náskokom 30 sekúnd pred Kolumbijčanom Nairom Quintanom z Movistaru. Vo svojej premiére na podujatí si pripísal štvrté víťazstvo. Tretí skončil Nemec Georg Steinhauser z EF - Education EasyPost s odstupom 2:32 minúty.Celkovo má Pogačar náskok už 6:41 minúty na druhého Brita Gerainta Thomasa z Ineosu a 6:56 na tretieho Kolumbijčana Daniela Martíneza z Bory-hansgrohe. Obaja jeho hlavní súperi prišli do cieľa spolu s mankom 2:50 min, Martinez na piatej priečke a Thomas hneď za ním.Etapa mala kopcovitý profil, na trati bolo päť horských prémií, z toho tri prvej kategórie. Dve "jednotky" boli pripravené na záverečných 10 km, vrátane cieľového stúpania. Od úvodu bolo preto vidno najmä pretekárov, ktorí mali záujem bojovať vo vrchárskej súťaži. Tú viedol pred štartom etapy muž v ružovom Pogačar, druhý bol Nemec Simon Geschke z Cofidisu s mankom 45 bodov na Slovinca. Piaty v súťaži o modrý dres bol Francúz Lilian Calmejane z Intermarché – Wanty, ktorý mal záujem o prvú prémiu tretej kategórie na vrchu Lodrino, no "vyfúkol" mu ju Novozélanďan Laurence Pithie z Groupama FDJ. Podobne dopadol aj Geschke, ktorý šliapol do pedálov pred prémiou druhej kategórie na Colle San Zeno, no predstihol ho domáci Christian Scaroni z Astany. Pelotón všetko kontroloval s odstupom štyri až päť minút.Prvá "jednotka" na trati prišla po 150 km, na Passo del Mortirolo bol prvý opäť Scaroni, ktorý jazdil vo svojom rodnom kraji. Predposledná prémia prvej kategórie bola na trati iba 9 km pred cieľom, na snehom pokrytý vrchol Passo di Fontagno do výšky viac ako 2200 metrov nad morom vyšiel ako prvý Quintana, v tom čase ho už však stíhal Pogačar, ktorý prešiel na druhom mieste s odstupom 40 sekúnd.Slovinec potvrdil svoju tohtoročnú dominanciu na Gire, od skupiny hlavných favoritov sa odpútal 14 km pred cieľom a nik ho nedokázal nasledovať. Quintanu predstihol priamo v bráne 2 km pred cieľom, ktorý bol vo výške 2387 metrov nad morom.povedal v cieli Pogačar.