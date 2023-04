Pogačar je rád, že z pádu na Liége vyviazol iba so zlomeným zápästím

Paríž 24. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar je rád, že z pádu v nedeľňajších pretekoch Liége-Bastogne-Liége vyviazol iba so zlomeným zápästím. Dvojnásobný víťaz Tour de France musel z podujatia odstúpiť na 85. kilometri, v pondelok sa v belgickom Genku podrobil operácii.



"Bola to bláznivá nehoda a môžem hovoriť o šťastí, že som z nej vyviazol iba so zlomeným zápästím. Mikkel Honore dopadol oveľa horšie ako ja, želám mu skoré uzdravenie. Dúfam, že sa čoskoro opäť vrátim do súťažného kolotoča," citovala AFP slová, ktoré Slovinec napísal na svojom instagrame.



Pogačar bližšie nešpecifikoval dĺžku rekonvalescencie. Liége bol pre neho posledný štart v jarnej časti sezóny. Najbližšie sa mal predstaviť na domácom "etapáku" Okolo Slovinska v polovici júna a potom ho čaká Tour de France.