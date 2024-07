Pogačar je spokojný, no s Evenepoelom kritizovali Vingegaarda

Troyes 8. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar je spokojný s doterajším vývojom 111. ročníka Tour de France. Dvadsaťpäťročný jazdec SAE Team Emirates je po úvodných deviatich dňoch na čele celkového poradia pred Remcom Evenepoelom i svojim najväčším rivalom Jonasom Vingegaardom. Po nedeľnej 9. etape so štartom i cieľom v Troyes, ktorá obsahovala štrkové úseky, však kritizoval taktiku Dána a jeho tímu Visma - Lease a Bike.



"Som veľmi spokojný s tým, ako sa veci momentálne vyvíjajú," uviedol Pogačar, ktorý sa pokúša o tretí celkový triumf na najprestížnejších cyklistických pretekoch. V nedeľu sršal aktivitou a niekoľkokrát sa pokúsil rozbiť skupinu favoritov, čo mu však zhatil Vingegaard. Keď sa na neho dotiahol spolu s tímovým kolegom Matteom Jorgensonom, odmietali Pogačarovi striedať, a tak trojicu dostihli ďalší pretekári zo skupiny lídrov na celkové poradie. Pogačar a Vingegaard tak prišli aj o šancu na etapový triumf, keďže medzera na únik sa nezmenšila.



"Čakal som, že pôjdu po mne, mám však taký pocit, že podceňujú Remca Evenepoela, Primoža Rogliča a ostatných chalanov. Ja a Jonas sme mohli mať náskok pred ostatnými favoritmi," uviedol 25-ročný Slovinec po etape. Vingegaard bol podľa neho príliš defenzívny. "Škoda, že sme do toho s Remcom a Jonasom nešli spolu. Myslím si, že je to pre taktiku Vismy, inak by sme boli na pódiu my traja. Boja sa ma a jednoducho ma len nasledovali," citovala Pogačara agentúra AFP.



V Troyes nakoniec triumfoval Francúz Anthony Turgis (TotalEnergies), ktorý zdolal v špurte osemčlennej skupiny Thomasa Pidcocka či Derecka Geeho. Favoriti prišli do cieľa s mankom 1:46 minúty, Vingegaardova taktika v etape sa nepozdávala ani Evenepoelovi (Soudal QuickStep). "Myslím si, že ja a Tadej sme neboli spokojní, pretože dnes sa možno mohlo rozhodnúť o celej Tour. Musíme akceptovať taktiku i rôzne situácie, ale niekedy treba mať aj guráž, čo Jonasovi nanešťastie chýbalo. Nie je to však problém, Tour sa ešte nekončí a ja akceptujem dôvody, prečo nešiel dopredu," skonštatoval Belgičan podľa cyclingnews.com.



Dvadsaťštyriročný Evenepoel zažíva na Tour skvelý debut, v piatkovej časovke zaznamenal svoje prvé víťazstvo a v celkovom poradí zaostáva za Pogačarom o 33 sekúnd. Držiteľ bieleho dresu pre najlepšieho mladého pretekára však môže stratiť v horských etapách tretieho týždňa. Vingegaard, ktorého štart vo Francúzsku bol po zranení pľúc a kľúčnej kosti otázny, má na Pogačara manko 1:15 min. Dvojnásobný šampión TdF nechcel v "štrkovej" etape riskovať ďalšie zdravotné problémy: "Po nehode na Okolo Baskicka som si uvedomil, o čom je život. Dôležitejšia je rodina a život samotný, než cyklistika, takže v tomto ohľade cítim menší tlak a viac si to užívam."



Dán zároveň pochválil Pogačara za skvelý výkon. "Tadej bol jednoznačne najsilnejší. Ani sme nerozmýšľali nad únikom, pretože on sám bol veľmi rýchly. Pomysleli sme si, že bude lepšie držať tím pokope, keby sa niečo stalo. Náš cieľ bol nestratiť čas, čo sa nám podarilo," uviedol 27-ročný Vingegaard. Za úvodnou trojicou figuruje v poradí Pogačarov krajan Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe).



Najväčším favoritom na celkový triumf je tak po deviatich dňoch Pogačar, ktorý už tento rok vyhral Giro d'Italia. V prípade víťazstva by sa stal prvým cyklistom po 26 rokoch, ktorý zaznamenal prestížne double. Naposledy sa to podarilo Talianovi Marcovi Pantanimu v roku 1998.