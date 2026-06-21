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Pogačar na Okolo Švajčiarska triumfoval v 5. etape i celkovo
Pogačar v záverečnej vysokohorskej etape so štartom i cieľom vo Villars sur Ollon zdolal o sedem stotín sekundy Francúza Lennyho Martineza z Bahrajnu Victorious.
Autor TASR
Villars sur Ollon 21. júna (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates prvýkrát v kariére triumfoval na pretekoch Okolo Švajčiarska. V nedeľu zvíťazil aj v záverečnej 5. etape a svoj náskok v celkovom poradí pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom z EF Education-EasyPost zvýšil na 6:32 min. Tretia priečka v konečnom hodnotení patrila Čechovi Mathiasovi Vackovi zo stajne Lidl-Trek, ktorý mal súhrnné manko +6:53.
Pogačar v záverečnej vysokohorskej etape so štartom i cieľom vo Villars sur Ollon zdolal o sedem stotín sekundy Francúza Lennyho Martineza z Bahrajnu Victorious. Tretí Holanďan Bart Lemmen z Vismy zaostal o 1:33 min. Carapaz prišiel do cieľa na 7. priečke s dvojminútovým mankom, Vacek bol na 12. mieste so stratou +2:16.
Pogačar sa v tradičnej generálke na Tour de France naladil troma víťazstvami v priebehu týždňa. Celkovo tak má v sezóne na konte už 13 prvenstiev.
Pogačar v záverečnej vysokohorskej etape so štartom i cieľom vo Villars sur Ollon zdolal o sedem stotín sekundy Francúza Lennyho Martineza z Bahrajnu Victorious. Tretí Holanďan Bart Lemmen z Vismy zaostal o 1:33 min. Carapaz prišiel do cieľa na 7. priečke s dvojminútovým mankom, Vacek bol na 12. mieste so stratou +2:16.
Pogačar sa v tradičnej generálke na Tour de France naladil troma víťazstvami v priebehu týždňa. Celkovo tak má v sezóne na konte už 13 prvenstiev.
Okolo Švajčiarska - záverečná 5. etapa (Villars sur Ollon - Villars sur Ollon, 150,70 km):
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 4:12:24 h, 2. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +7 s, 3. Bart Lemmen (Hol./Visma) +1:33 min, 4. Jarno Widar (Belg./Lotto Intermarché) +1:53, 5. Matthew Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM Team), 6. Enric Mas (Šp./Movistar Team) obaja +1:55
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 4:12:24 h, 2. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +7 s, 3. Bart Lemmen (Hol./Visma) +1:33 min, 4. Jarno Widar (Belg./Lotto Intermarché) +1:53, 5. Matthew Riccitello (USA/Decathlon CMA CGM Team), 6. Enric Mas (Šp./Movistar Team) obaja +1:55
Konečné poradie:
1. Pogačar 15:08:43 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +6:32 min, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +6:53, 4. Tobias Foss (Nór./Netcompany Ineos) +7:34, 5. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +7:51, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) +7:53
1. Pogačar 15:08:43 h, 2. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) +6:32 min, 3. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek) +6:53, 4. Tobias Foss (Nór./Netcompany Ineos) +7:34, 5. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +7:51, 6. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates - XRG) +7:53