Pogačar naďalej myslí na celkový triumf: Stať sa môže čokoľvek

Cahors 22. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa nevzdáva v boji o celkový triumf na tohtoročnej Tour de France. Dvojnásobný obhajca stráca pred záverečnými dvoma etapami na vedúceho Dána Jonas Vingegaarda viac ako tri minúty a reálnu šancu zabojovať má už len v sobotnej časovke.



Pogačar bol v podobnej situácii pred dvomi rokmi, keď mal po 19. etape na svojho krajana Primoža Rogliča manko 57 sekúnd. Zo žltého dresu ho vtedy "vyzliekol" práve v časovke. "Je to únavná Tour a máme pred sebou veľmi dlhú časovku. Stať sa môže čokoľvek," uviedol Pogačar pre AFP. "Neviem, či mám ešte nejakú rezervu, no dám do toho všetko," dodal pretekár SAE Team Emirates, ktorý má na konte dva celkové triumfy na "starej dáme".