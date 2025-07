Pogačar nebude štartovať na španielskej Vuelte

Paríž 29. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar nebude štartovať na tohtoročnej edícii Vuelta a Espana. Dva dni po štvrtom celkovom triumfe na Tour de France vyhlásil, že jeho telo potrebuje oddych.



Dvadsaťšesťročný pretekár SAE Team Emirates nefiguruje v osemčlennej nominácii na španielsku Grand Tour, na ktorej sa mal podľa pôvodného plánu predstaviť. Lídrami tímu tak budú Joao Almeida a Juan Ayuso. Pogačar sa vráti do pelotónu na septembrových kanadských klasikách Grand Prix Quebecu a Grand Prix Montrealu a následne bude obhajovať dúhový dres na majstrovstvách sveta v Rwande. Účasť na monumente Okolo Lombardska, ktorý vyhral štyrikrát po sebe (2021, 2022, 2023, 2024), ešte nepotvrdil.



„Po vyčerpávajúcej Tour sme sa rozhodli, že najlepšie bude dať si pauzu. Vuelta je však podujatie, na ktoré by som sa veľmi rád vrátil. Mám krásne spomienky na rok 2019, no teraz mi telo hovorí, že potrebuje oddych,“ uviedol v stanovisku svojho tímu.



Záverečná Grand Tour roka odštartuje 23. augusta v Taliansku, kde sa odohrajú prvé tri etapy, a vyvrcholí 14. septembra v Madride. Almeidu a Ayusa doplnia v zostave SAE Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Domen Novak, Ivo Oliveira, Marc Soler a Jay Vine.