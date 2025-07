Pogačar nechce hovoriť o rekorde: Nedávam si žiadne ciele

Paríž 28. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar v nedeľu zavŕšil svoj štvrtý celkový triumf na Tour de France a už len jeden ho delí od historického rekordu štvorice legiend Jacquesa Anquetila, Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta a Miguela Induraina. Po obhajobe titul nechcel hovoriť o svojich dlhodobých ambíciách a tom, čo všetko môže ešte dokázať: „Nedávam si žiadne ciele“.



Dvadsaťšesťročný pretekár stajne SAE Team Emirates zatiaľ prežíva takmer dokonalú sezónu. V jej úvode vyhral domáci etapák jeho tímu SAE Tour, v jarných klasikách nazbieral v siedmich štartoch štyri víťazstvá vrátane monumentov Okolo Flámska a Liege - Bastogne - Liege, dve druhé a jedno tretie miesto. Následne zdolal v priamom súboji Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike) na Critérium du Dauphiné a nakoniec, takmer bez zaváhania, vyhral aj svoju štvrtú Tour v priebehu šiestich rokov. „Štvrtýkrát som vyhral Tour de France, nemám slov. Šesť rokov za sebou na pódiu. Toto víťazstvo je pre mňa špeciálne a som nesmierne hrdý, že môžem nosiť tento žltý dres,“ povedal Pogačar, ktorý skončil v rokoch 2022 a 2023 na druhom mieste za Vingegaardom.



Teraz svojmu sokovi v podstate nedal šancu. Rovnako ako vlani dominoval a nezažil ani jeden horší deň, v ktorý by stratil čas. Prvý triumf si pripísal už vo štvrtej etape, ktorá mala zvlnený záver a slovinský fenomén vyhral v špurte do kopca. Na druhý deň skončil druhý v časovke, prvýkrát si obliekol žltý dres a už vtedy mal pred Vingegaardom náskok 1:13 min. Pogačar vyhral aj siedmu etapu, dvanástu, v ktorej zvýšil náskok už na tri a pol minúty a ďalší úder svojmu sokovi uštedril o deň neskôr, keď ho zdolal v časovke do vrchu o 36 sekúnd. Vingegaard sa snažil zvrátiť boj o žltý dres v poslednom týždni, ale Pogačara nedokázal striasť a Slovinec naopak ešte o pár sekúnd zvýšil vedenie. Nakoniec vyhral o 4:24 min. „Po piatej etape v časovke a siedmej na Mur de Bretagne som vedel, že mám dosť dobré nohy na to, aby som mohol bojovať o víťazstvo. Druhý týždeň bol rozhodujúci, v ktorom som získal najväčší náskok. Potom som do tretieho týždňa vstupoval s väčším pocitom pohodlia,“ opísal tohtoročnú Tour.



Bolo to už jeho 104. víťazstvo v profesionálnej kariére, po ktorom si dopraje oddych. „Momentálne nepremýšľam o žiadnych iných pretekoch. Proste chcem ísť do tímového autobusu a užiť si to. Nechcem rozmýšľať o ďalšom programe. O nasledujúcom Gire alebo Vuelte sa môžeme rozprávať inokedy v budúcnosti,“ odvetil novinárom v Paríži.



Pogačar si z tohtoročnej Tour odniesol aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára a štyri etapové triumfy. Bol aj blízko piateho, keď v záverečnej etape s výstupom na Montmartre niekoľkokrát roztrhal pelotón, no v poslednom stúpaní ho prevýšil víťazný Belgičan Wout van Aert. V žltom drese vyhral na Elyzejských poliach naposledy Bernard Hinault v roku 1979. „Keďže časy v celkovom poradí boli neutralizované pred poslednými troma kolami, všetci bojovali zo všetkých síl. Bolo rozhodnuté, takže bolo jednoduchšie nechať všetko na trati, pretože viem, že zajtra si môžem oddýchnuť," citoval ho portál cyclingnews.com.



Slovinský cyklista vyhral svoju štvrtú Tour vo veku 26 rokov, Indurian mal o rok viac, keď sa dostal na vrchol prvýkrát. Aj preto odborníci nepochybujú, že Pogačar sa o dvanásť mesiacov pokúsi vyrovnať rekord štvorice legiend a v ďalších rokoch ho ukradnúť pre seba. Samotný cyklista o tom zatiaľ nechcel rozprávať. „Nie, momentálne nie je konkrétnym cieľom vyhrať päťkrát Tour, nemám žiadne špecifické ciele,“ trval na svojom. „Možno sa tento rok rozhodnem pre majstrovstvá sveta a Okolo Lombardska. Ale nemám žiadne iné jasné ciele. Chcem si len užiť tieto chvíle a potom budem čoskoro premýšľať o zvyšku.“



Pogačar vyhral svoju prvú Tour v posledný deň ročníka 2020, o rok neskôr potvrdil svoju silu, no následne sa musel dvakrát skloniť pred Vingegaardom a jeho tímom Visma. Ten však už vlani a ani tento rok nenašiel recept, ako zdolať úradujúceho majstra sveta. „Je neuveriteľné, že sa neustále navzájom posúvame na novú úroveň, máme česť mať túto konkurenciu, pretože nás núti stále viac a viac rásť,“ dodal Pogačar.