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Pogačar ovládol 10. etapu a navýšil celkový náskok
Organizátori pripravili na tohtoročnej Tour de France atraktívny itinerár a po dni voľna čakala na pelotón náročná 10. etapa.
Autor TASR,aktualizované
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Le Lioran 14. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v utorňajšej desiatej etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu SAE Team Emirates si najlepšie poradil so záverom 167 km dlhej horskej etapy z Aurillac do Le Lioran a do cieľa prišiel osamotene s náskokom vyše pol minúty. Druhé miesto obsadil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tretie domáci Paul Seixas (Decathlon). Pogačar si tak udržal žltý dres pre lídra pretekov a zvýšil náskok na čele celkového poradia.
Organizátori pripravili na tohtoročnej Tour de France atraktívny itinerár a po dni voľna čakala na pelotón náročná 10. etapa. Na 167-kilometrovej trase z Aurillacu do Le Lioran v geografickom strede Francúzska museli jazdci prekonať približne 3800 výškových metrov. Profil sa smerom k cieľu stupňoval, a tak mohla etapa vyhovovať úniku, ale aj lídrovi celkového poradia Pogačarovi. Úvodných 50 kilometrov prinieslo množstvo nástupov a neustále zmeny na čele. Napokon sa vytvorila 31-členná skupina, no vzhľadom na nízky náskok sa z nej šiesti jazdci vrátili do pelotónu. Tím SAE Emirates následne mierne spomalil a dovolil úniku vzdialiť sa.
Pelotón sa blížil k prvému stúpaniu a vysoké tempo mohlo znamenať problémy pre šprintérov, ktorým by v prípade odpadnutia zostávalo viac než sto kilometrov v zadných skupinách. Napriek miernemu poľaveniu sa v hlavnom poli neudržali Tim Merlier, Olav Kooij a ani Biniam Girmay. V úvode etapy neuspeli ani v súboji s Madsom Pedersenom na rýchlostnej prémii. Dánsky jazdec si triumfom zvýšil náskok v bodovacej súťaži pred Girmayom na 54 bodov. SAE Emirates neposkytlo úniku výraznejší priestor a jeho náskok sa dlho pohyboval iba okolo jednej minúty.
Na stúpaní druhej kategórie Col de la Griffoul s dĺžkou 5,9 km a priemerným sklonom 6,7 percenta sa únik rozdelil. Najväčší záujem o body do vrchárskej súťaže prejavili Romo a Paret-Peintre. Španiel získal päť bodov, Francúz tri a Baudin, ktorý už v priebehu Tour viedol vrchársku klasifikáciu, si pripísal dva. Krátko nato nasledovalo stúpanie tretej kategórie. Pelotón opäť zrýchlil a na čele zostalo iba niekoľko jazdcov. Romo pokračoval osamotene, za ním sa pohybovala skupina s Paretom-Peintrom. Obaja si pripísali ďalšie body a Francúza delili už iba dva od druhého Jonasa Vingegaarda v hodnotení vrchárov. Paret-Peintre však vynakladal v úniku veľké množstvo síl, zatiaľ čo SAE Emirates pokračovalo vo vysokom tempe. Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom bol na čele už iba Romo, ktorý mal pred 44-člennou hlavnou skupinou náskok približne 50 sekúnd.
Richard Carapaz nastúpil hneď v úvode ďalšieho stúpania 37 kilometrov pred cieľom a SAE Emirates na jeho útok nereagovalo. Ekvádorčan si vypracoval náskok 45 sekúnd a prešiel cez vrchol ako prvý. Z hlavnej skupiny získal najviac bodov Nicolas Prodhomme z Decathlonu pred Paulom Seixasom. Pogačar si pripísal dva body a Vingegaard jeden. Skupina favoritov sa výrazne zredukovala a cez vrchol prešlo menej než dvadsať jazdcov. Viacerí sa však dokázali vrátiť v zjazde, v ktorom tím SAE Emirates nepokračoval na hranici rizika. Carapaz prišiel na úpätie prudkého stúpania Col de Pertus s dĺžkou 4,4 km a priemerným sklonom 8,5 percenta s náskokom 1:15 minúty. Skupinu favoritov dovtedy prekvapujúco viedol Prodhomme, no po nástupe Adama Yatesa sa Carapazov náskok začal rýchlo znižovať. Vysokému tempu ako prvý z jazdcov elitnej desiatky nestačil deviaty Mattias Skjelmose, po ňom odpadol aj ôsmy Lenny Martínez. Keď v skupine zostalo približne dvadsať pretekárov, Pogačar mal pri sebe ešte Yatesa, Brandona McNultyho a Isaaca del Tora. Vingegaardovi pomáhal už iba Davide Piganzoli, ktorý odtiahol záverečnú časť stúpania.
Kilometer pred vrcholom nastúpil Pogačar. Carapaza dostihol približne 300 metrov pred prémiou v prudkej pasáži. Ekvádorčan prešiel cez vrchol so stratou siedmich sekúnd, čo mu v následnom zjazde neumožnilo zostať v kontakte so Slovincom. V skupine prenasledovateľov pokračovali Vingegaard, dvojica Red Bullu Evenepoel a Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Skjelmose a Seixas. Kontakt naopak stratil tretí muž celkového poradia Del Toro, ktorého odpútalo tempo vlastného tímového lídra. Osem kilometrov pred cieľom dostihla Carapaza šesťčlenná skupina, ktorá za Pogačarom zaostávala o 18 sekúnd. Del Toro strácal približne pol minúty. Na krátkom rovinatom úseku sa rozdiely ešte zväčšili a nasledovalo posledné stúpanie Col de Font de Cre. Kopec meral 3,1 km, mal priemerný sklon 5,8 percenta a jeho vrchol sa nachádzal tri kilometre pred cieľom.
V úvode stúpania Del Torova strata výrazne narástla. V skupine favoritov zároveň nikto nepomáhal Vingegaardovi pri stíhaní Pogačara. Tempo prekvapujúco neudržal Evenepoel, zatiaľ čo Lipowitz, Seixas, Ayuso a Skjelmose zostali v skupine. Evenepoel v závere kopca opäť zrýchlil, na vrchole videl skupinu pred sebou a vďaka kvalitnému zjazdu sa k nej dokázal vrátiť. Tesne pred cieľom nasledovalo ešte krátke stúpanie. Pogačar ho absolvoval s viditeľným vypätím a jeho súperi mierne znížili manko. Pogačar zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 3:36 minúty pred Vingegaardom. Na tretie miesto sa posunul Evenepoel, ktorý stráca na Dána 30 sekúnd. Napriek problémom v závere etapy tak z nej vyťažil maximum.
„Dnešok bol skvelý, tím odviedol skvelú prácu. Túto etapu by sme brali aj v minulosti, kedy sa mi to nepodarilo. Dnešný dojazd bol podobný ako pred dvoma rokmi, bol som zničený. Snažil som sa poctiť žltý dres a ďakujem fanúšikom, že stáli popri trati, bola to skvelá energia. Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie,“ povedal v rozhovore po pretekoch Pogačar.
Organizátori pripravili na tohtoročnej Tour de France atraktívny itinerár a po dni voľna čakala na pelotón náročná 10. etapa. Na 167-kilometrovej trase z Aurillacu do Le Lioran v geografickom strede Francúzska museli jazdci prekonať približne 3800 výškových metrov. Profil sa smerom k cieľu stupňoval, a tak mohla etapa vyhovovať úniku, ale aj lídrovi celkového poradia Pogačarovi. Úvodných 50 kilometrov prinieslo množstvo nástupov a neustále zmeny na čele. Napokon sa vytvorila 31-členná skupina, no vzhľadom na nízky náskok sa z nej šiesti jazdci vrátili do pelotónu. Tím SAE Emirates následne mierne spomalil a dovolil úniku vzdialiť sa.
Pelotón sa blížil k prvému stúpaniu a vysoké tempo mohlo znamenať problémy pre šprintérov, ktorým by v prípade odpadnutia zostávalo viac než sto kilometrov v zadných skupinách. Napriek miernemu poľaveniu sa v hlavnom poli neudržali Tim Merlier, Olav Kooij a ani Biniam Girmay. V úvode etapy neuspeli ani v súboji s Madsom Pedersenom na rýchlostnej prémii. Dánsky jazdec si triumfom zvýšil náskok v bodovacej súťaži pred Girmayom na 54 bodov. SAE Emirates neposkytlo úniku výraznejší priestor a jeho náskok sa dlho pohyboval iba okolo jednej minúty.
Na stúpaní druhej kategórie Col de la Griffoul s dĺžkou 5,9 km a priemerným sklonom 6,7 percenta sa únik rozdelil. Najväčší záujem o body do vrchárskej súťaže prejavili Romo a Paret-Peintre. Španiel získal päť bodov, Francúz tri a Baudin, ktorý už v priebehu Tour viedol vrchársku klasifikáciu, si pripísal dva. Krátko nato nasledovalo stúpanie tretej kategórie. Pelotón opäť zrýchlil a na čele zostalo iba niekoľko jazdcov. Romo pokračoval osamotene, za ním sa pohybovala skupina s Paretom-Peintrom. Obaja si pripísali ďalšie body a Francúza delili už iba dva od druhého Jonasa Vingegaarda v hodnotení vrchárov. Paret-Peintre však vynakladal v úniku veľké množstvo síl, zatiaľ čo SAE Emirates pokračovalo vo vysokom tempe. Päťdesiatpäť kilometrov pred cieľom bol na čele už iba Romo, ktorý mal pred 44-člennou hlavnou skupinou náskok približne 50 sekúnd.
Richard Carapaz nastúpil hneď v úvode ďalšieho stúpania 37 kilometrov pred cieľom a SAE Emirates na jeho útok nereagovalo. Ekvádorčan si vypracoval náskok 45 sekúnd a prešiel cez vrchol ako prvý. Z hlavnej skupiny získal najviac bodov Nicolas Prodhomme z Decathlonu pred Paulom Seixasom. Pogačar si pripísal dva body a Vingegaard jeden. Skupina favoritov sa výrazne zredukovala a cez vrchol prešlo menej než dvadsať jazdcov. Viacerí sa však dokázali vrátiť v zjazde, v ktorom tím SAE Emirates nepokračoval na hranici rizika. Carapaz prišiel na úpätie prudkého stúpania Col de Pertus s dĺžkou 4,4 km a priemerným sklonom 8,5 percenta s náskokom 1:15 minúty. Skupinu favoritov dovtedy prekvapujúco viedol Prodhomme, no po nástupe Adama Yatesa sa Carapazov náskok začal rýchlo znižovať. Vysokému tempu ako prvý z jazdcov elitnej desiatky nestačil deviaty Mattias Skjelmose, po ňom odpadol aj ôsmy Lenny Martínez. Keď v skupine zostalo približne dvadsať pretekárov, Pogačar mal pri sebe ešte Yatesa, Brandona McNultyho a Isaaca del Tora. Vingegaardovi pomáhal už iba Davide Piganzoli, ktorý odtiahol záverečnú časť stúpania.
Kilometer pred vrcholom nastúpil Pogačar. Carapaza dostihol približne 300 metrov pred prémiou v prudkej pasáži. Ekvádorčan prešiel cez vrchol so stratou siedmich sekúnd, čo mu v následnom zjazde neumožnilo zostať v kontakte so Slovincom. V skupine prenasledovateľov pokračovali Vingegaard, dvojica Red Bullu Evenepoel a Florian Lipowitz, Juan Ayuso, Skjelmose a Seixas. Kontakt naopak stratil tretí muž celkového poradia Del Toro, ktorého odpútalo tempo vlastného tímového lídra. Osem kilometrov pred cieľom dostihla Carapaza šesťčlenná skupina, ktorá za Pogačarom zaostávala o 18 sekúnd. Del Toro strácal približne pol minúty. Na krátkom rovinatom úseku sa rozdiely ešte zväčšili a nasledovalo posledné stúpanie Col de Font de Cre. Kopec meral 3,1 km, mal priemerný sklon 5,8 percenta a jeho vrchol sa nachádzal tri kilometre pred cieľom.
V úvode stúpania Del Torova strata výrazne narástla. V skupine favoritov zároveň nikto nepomáhal Vingegaardovi pri stíhaní Pogačara. Tempo prekvapujúco neudržal Evenepoel, zatiaľ čo Lipowitz, Seixas, Ayuso a Skjelmose zostali v skupine. Evenepoel v závere kopca opäť zrýchlil, na vrchole videl skupinu pred sebou a vďaka kvalitnému zjazdu sa k nej dokázal vrátiť. Tesne pred cieľom nasledovalo ešte krátke stúpanie. Pogačar ho absolvoval s viditeľným vypätím a jeho súperi mierne znížili manko. Pogačar zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 3:36 minúty pred Vingegaardom. Na tretie miesto sa posunul Evenepoel, ktorý stráca na Dána 30 sekúnd. Napriek problémom v závere etapy tak z nej vyťažil maximum.
„Dnešok bol skvelý, tím odviedol skvelú prácu. Túto etapu by sme brali aj v minulosti, kedy sa mi to nepodarilo. Dnešný dojazd bol podobný ako pred dvoma rokmi, bol som zničený. Snažil som sa poctiť žltý dres a ďakujem fanúšikom, že stáli popri trati, bola to skvelá energia. Tí, čo bučali, nám dali ešte viac energie,“ povedal v rozhovore po pretekoch Pogačar.
Výsledky 10. etapy Tour de France (Aurillac - Le Lioran, 167 km):
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:58:08 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +32 s, 3. Paul Seixas (Fr./Decathlon), 4. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) obaja +34 s, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) obaja +38, 7. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +44, 8. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +1:31 min, 9. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +1:59, 10. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +2:03
Celkové poradie (po 10 z 21 etáp):
1. Pogačar 36:15:02 h, 2. Vingegaard +3:36 min, 3. Evenepoel +4:06, 4. Ayuso +4:22, 5. Seixas +4:35, 6. Lipowitz +4:44, 7. Del Toro +5:08, 8. Skjelmose +5:45, 9. Martinez +6:34, 10. Pidcock +11:49
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:58:08 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +32 s, 3. Paul Seixas (Fr./Decathlon), 4. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) obaja +34 s, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) obaja +38, 7. Jonas Vingegaard (Dán./Visma) +44, 8. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates) +1:31 min, 9. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) +1:59, 10. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious) +2:03
Celkové poradie (po 10 z 21 etáp):
1. Pogačar 36:15:02 h, 2. Vingegaard +3:36 min, 3. Evenepoel +4:06, 4. Ayuso +4:22, 5. Seixas +4:35, 6. Lipowitz +4:44, 7. Del Toro +5:08, 8. Skjelmose +5:45, 9. Martinez +6:34, 10. Pidcock +11:49