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Pogačar ovládol 6. etapu TdF, v žltom drese nahradil Traeena
Jazdec tímu SAE Emirates-XRG zvíťazil na vrchole takmer 19 km dlhého stúpania Gavarnie-Gedre s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom.
Autor TASR,aktualizované
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Gavarnie-Gedre 9. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládol štvrtkovú šiestu etapu 113. ročníka Tour de France a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov. Jazdec tímu SAE Emirates-XRG zvíťazil na vrchole takmer 19 km dlhého stúpania Gavarnie-Gedre s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom. Pogačar po druhom triumfe na tohtoročnej Tour nahradil v žltom drese Nóra Torsteina Traeena zo stajne Uno-X Mobility, ktorý v zjazde zo slávneho kopca Col du Tourmalet spadol a do cieľa prišiel s veľkou stratou.
Úvodné kilometre prvej ostrej skúšky pre jazdcov bojujúcich o celkové poradie mali pokojný priebeh. Na cyklistov čakali dve stúpania štvrtej a tretej kategórie, medzi nimi bola šprintérska prémia. Na nej zvíťazil držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred svojím spolujazdcom z úniku Victorom Campenaertsom, z pelotónu bol najrýchlejší Max Kanter. Potom nastali viaceré pokusy o útok, z ktorých sa v čele udržal len Ben O'Connor. Náskok Austrálčana v službách stajne Jayco AlUla však pred začiatkom 12 km dlhého stúpania na Col d'Aspin činil len minútu.
Už na prvom väčšom stúpaní dňa prebral taktovku tím SAE Emirates-XRG, ktorý dobehol O'Connora a začal trhať hlavnú skupinku. Na vrchole kopca druhej kategórie sa ešte o útok pokúsili Francúzi Valentin Paret-Peintre a Lenny Martinez, no hneď v zjazde ich pelotón dobehol aj pred očami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v aute riaditeľa pretekov. Pogačarov tím nastavil vysoké tempo aj pri nájazde na slávne stúpanie Col du Tourmalet s dĺžkou viac ako 17 km a priemerným sklonom 7,3 percenta, kde sa očakával útok obhajcu triumfu.
Už desať km pred jeho vrcholom vypadol z hlavnej skupiny držiteľ žltého dresu Traeen a tempo SAE Emirates-XRG postupne neuviseli ani ďalší jazdci vrátane Richarda Carapaza. Päť km pred prejazdom okolo pamätníka Jacquesa Goddeta zvýšil výkon Del Toro, ktorý spolu s Pogačarom odtrhol aj veľkých favoritov ako Vingegaarda, Paula Seixasa či Remca Evenepoela. Mexičan však dlho s dvojnásobným majstrom sveta nevydržal a postupne ho dobehol aj Vingegaard. Dvadsaťdeväťročný Dán držal manko na Pogačara na hodnote desiatich sekúnd, no 2000 m pred vrcholom stratil sily a jeho manko sa prehĺbilo.
Štvornásobný víťaz „Starej dámy“ prešiel vrcholom prvého stúpania najvyššej kategórie na tohtoročnej Tour s náskokom 30 sekúnd ako prvý a získal aj finančnú prémiu 5000 eur. V zjazde predviedol tradičnú agresívnu jazdu, vďaka ktorej si ešte zvýšil náskok na dvojnásobného víťaza najslávnejšieho „etapáku“ Vingegaarda na viac ako minútu. Počas náročného zjazdu spadol Traeen, ktorý však už v tom momente strácal na lídra viac ako osem minút a so žltým dresom sa lúčil.
Do neho sa obliekol Pogačar, ktorý začínal záverečné stúpanie druhej kategórie s veľkým náskokom. Ten si pred Vingegaardom či početnou skupinou favoritov neustále zvyšoval. Dvadsaťsedemročný Slovinec prešiel cieľovou páskou v predstihu 2:38 min pred jazdcom stajne Visma Lease a Bike. „Toto víťazstvo je asi jedno z mojich najlepších v kariére. Spomínal som si pred etapou na rok 2023, kde sa tiež išlo cez Tourmalet a vyhral som. Tento triumf je rovnako famózny a určite jeden z najsladších v kariére. Už včera po etape sme sa na dnešok pripravovali a veľmi som sa naň tešil. Nemali sme čo stratiť a vyšlo nám to, bola to skvelá tímová práca,“ povedal v dojazde etapy po svojom 23. triumfe na Tour de France Pogačar. Pódium doplnil jeho tímový kolega Del Toro, ktorý v závere prešpurtoval Evenepoela i Seixasa.
Slovinec má vďaka bonusovým sekundám vo finiši náskok 2:42 min v celkovom poradí pred druhým Vingegaardom. Ten v cieli neskrýval sklamanie zo svojho výkonu. „Veľmi ťažký deň, predstavoval som si ho inak. Na Tourmalete som nestačil na Pogačara a musel som si ísť vlastné tempo. Na vrchole som až tak veľa nestrácal, ale v zjazde sa manko ešte viac prehĺbilo. Nemyslím si, že som na mojej najlepšej úrovni. Verím, že sa mi v priebehu pretekov zlepšia nohy,“ konštatoval Dán, ktorý má na tretieho Del Tora náskok 45 sekúnd.
V piatok je na programe 175 km dlhá siedma etapa s rovinatým profilom z Hagetmau do Bordeaux.
Úvodné kilometre prvej ostrej skúšky pre jazdcov bojujúcich o celkové poradie mali pokojný priebeh. Na cyklistov čakali dve stúpania štvrtej a tretej kategórie, medzi nimi bola šprintérska prémia. Na nej zvíťazil držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen pred svojím spolujazdcom z úniku Victorom Campenaertsom, z pelotónu bol najrýchlejší Max Kanter. Potom nastali viaceré pokusy o útok, z ktorých sa v čele udržal len Ben O'Connor. Náskok Austrálčana v službách stajne Jayco AlUla však pred začiatkom 12 km dlhého stúpania na Col d'Aspin činil len minútu.
Už na prvom väčšom stúpaní dňa prebral taktovku tím SAE Emirates-XRG, ktorý dobehol O'Connora a začal trhať hlavnú skupinku. Na vrchole kopca druhej kategórie sa ešte o útok pokúsili Francúzi Valentin Paret-Peintre a Lenny Martinez, no hneď v zjazde ich pelotón dobehol aj pred očami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v aute riaditeľa pretekov. Pogačarov tím nastavil vysoké tempo aj pri nájazde na slávne stúpanie Col du Tourmalet s dĺžkou viac ako 17 km a priemerným sklonom 7,3 percenta, kde sa očakával útok obhajcu triumfu.
Už desať km pred jeho vrcholom vypadol z hlavnej skupiny držiteľ žltého dresu Traeen a tempo SAE Emirates-XRG postupne neuviseli ani ďalší jazdci vrátane Richarda Carapaza. Päť km pred prejazdom okolo pamätníka Jacquesa Goddeta zvýšil výkon Del Toro, ktorý spolu s Pogačarom odtrhol aj veľkých favoritov ako Vingegaarda, Paula Seixasa či Remca Evenepoela. Mexičan však dlho s dvojnásobným majstrom sveta nevydržal a postupne ho dobehol aj Vingegaard. Dvadsaťdeväťročný Dán držal manko na Pogačara na hodnote desiatich sekúnd, no 2000 m pred vrcholom stratil sily a jeho manko sa prehĺbilo.
Štvornásobný víťaz „Starej dámy“ prešiel vrcholom prvého stúpania najvyššej kategórie na tohtoročnej Tour s náskokom 30 sekúnd ako prvý a získal aj finančnú prémiu 5000 eur. V zjazde predviedol tradičnú agresívnu jazdu, vďaka ktorej si ešte zvýšil náskok na dvojnásobného víťaza najslávnejšieho „etapáku“ Vingegaarda na viac ako minútu. Počas náročného zjazdu spadol Traeen, ktorý však už v tom momente strácal na lídra viac ako osem minút a so žltým dresom sa lúčil.
Do neho sa obliekol Pogačar, ktorý začínal záverečné stúpanie druhej kategórie s veľkým náskokom. Ten si pred Vingegaardom či početnou skupinou favoritov neustále zvyšoval. Dvadsaťsedemročný Slovinec prešiel cieľovou páskou v predstihu 2:38 min pred jazdcom stajne Visma Lease a Bike. „Toto víťazstvo je asi jedno z mojich najlepších v kariére. Spomínal som si pred etapou na rok 2023, kde sa tiež išlo cez Tourmalet a vyhral som. Tento triumf je rovnako famózny a určite jeden z najsladších v kariére. Už včera po etape sme sa na dnešok pripravovali a veľmi som sa naň tešil. Nemali sme čo stratiť a vyšlo nám to, bola to skvelá tímová práca,“ povedal v dojazde etapy po svojom 23. triumfe na Tour de France Pogačar. Pódium doplnil jeho tímový kolega Del Toro, ktorý v závere prešpurtoval Evenepoela i Seixasa.
Slovinec má vďaka bonusovým sekundám vo finiši náskok 2:42 min v celkovom poradí pred druhým Vingegaardom. Ten v cieli neskrýval sklamanie zo svojho výkonu. „Veľmi ťažký deň, predstavoval som si ho inak. Na Tourmalete som nestačil na Pogačara a musel som si ísť vlastné tempo. Na vrchole som až tak veľa nestrácal, ale v zjazde sa manko ešte viac prehĺbilo. Nemyslím si, že som na mojej najlepšej úrovni. Verím, že sa mi v priebehu pretekov zlepšia nohy,“ konštatoval Dán, ktorý má na tretieho Del Tora náskok 45 sekúnd.
V piatok je na programe 175 km dlhá siedma etapa s rovinatým profilom z Hagetmau do Bordeaux.
výsledky 6. etapy Tour de France (Pau – Gavarnie-Gdre 186,2 km):
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 4:32:07 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +2:38 min, 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG), 4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe), 5. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe), 7. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) všetci +2:57, 9. Lenny Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) +3:02, 10. Sepp Kuss (USA/Visma Lease a Bike) +3:06
celkové poradie po 6. etape:
1. Pogačar 21:11:57 h, 2. Vingegaard +2:42 min, 3. Del Toro +3:27, 4. Evenepoel +3:30, 5. Ayuso +3:34, 6. Seixas +3:55, 7. Lipowitz +4:00, 8. Martinez +4:21, 9. Skjelmose 4:57, 10. Egan Bernal (Kol./Netcompany INEOS) +9:12
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 4:32:07 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +2:38 min, 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG), 4. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe), 5. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe), 7. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 8. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) všetci +2:57, 9. Lenny Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) +3:02, 10. Sepp Kuss (USA/Visma Lease a Bike) +3:06
celkové poradie po 6. etape:
1. Pogačar 21:11:57 h, 2. Vingegaard +2:42 min, 3. Del Toro +3:27, 4. Evenepoel +3:30, 5. Ayuso +3:34, 6. Seixas +3:55, 7. Lipowitz +4:00, 8. Martinez +4:21, 9. Skjelmose 4:57, 10. Egan Bernal (Kol./Netcompany INEOS) +9:12